EDİRNE Hayvanların zehirlenerek öldürüldüğü İpsala, harekete geçti
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EDİRNE Hayvanların zehirlenerek öldürüldüğü İpsala, harekete geçti

Hayvanların zehirlenerek öldürüldüğü İpsala, harekete geçtiEDİRNE'nin İpsala ilçesinde, son bir haftada kedi ve köpeklerin zehirlenerek öldürülmesi endişe yarattı.

04.06.2020 09:44 | Son Güncelleme: 04.06.2020 09:53

Hayvanların zehirlenerek öldürüldüğü İpsala, harekete geçti

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde, son bir haftada kedi ve köpeklerin zehirlenerek öldürülmesi endişe yarattı. Sokak üzerinde 4 kedi ve 3 köpek zehirli et ile öldürülürken, 4 kedinin de kaybolduğu ilçede hayvanları zehirleyenlerin bulunması için harekete geçirildi. İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal, olayın katliam olduğunu belirterek, hayvanların arsenik ve siyanür gibi güçlü bir zehirle öldürüldüğü yönünde bilgi olduğunu söyledi.

İpsala'nın Köprü Mahallesi'nde son 1 haftada evlerde beslenen ve sokaklarda yaşayan kedi ve köpekler zehirlenerek öldürüldü. Mahallenin 8 ve 9 nolu sokağında yoğunlaşan hayvanların öldürülmesi ilçede büyük üzüntü ve endişe yarattı. İlçede son 4 gün içinde sokak üzerinde 4 kedi ve 3 köpek zehirlenerek öldürülmüş halde bulundu. Mahalle sakinleri hayvanların öldürülmeleri üzerine harekete geçerek kaymakamlık, belediye ve emniyete başvurup, sorumlularının bulunmasını istedi. Devreye giren Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü de incelemenin ardından bazı hayvan ölülülerini kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü'ne gönderdi. İlçe halkı da esrarengiz şekilde katledilen hayvanların tedirginliğini yaşarken, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin bir an önce bulunmasını istedi.

'YAPILAN KATLİAM'

İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal, hayvanların zehirlenerek öldürülmelerini kapsamlı olarak araştırdıklarını belirterek, ilk belirlemelere göre, olayda arsenik ve siyanür türü güçlü ilaçların kullanıldığını söyledi. Ünsal, şunları söyledi:

"Köpeklerin ölümü ile ilgili üzüntü içindeyiz. İlçemizde 2 gün önce de 1 köpek ölümü şikayeti gelmişti. Biz doğal bir ölüm gibi düşündük. Büyük ihtimal husumet olduğundan şüpheleniyoruz. Bize bu ölümlerle ilgili haber gelince hemen olayı kaymakamlığa bildirdik. Sonra emniyet müdürümüzü de olayı bildirdik ve Mobese kameralarını incelemeye aldılar. Belediyemizin veterinerini inceleme yapması için gönderdik. Veteriner ile yaptığım görüşmede bana 'arsenik, siyanür' gibi güçlü bir zehirle öldürüldüğü yönünde bilgi verdi. Çünkü köpek ve kedilerin çenelerinde kasılmalar olduğunu söyledi. Zaten hayvanların saat 23.00 ile 01.00 arası gibi kısa sürede ölmesi bunu destekliyor. İşin ilginç tarafı bu zehirleri nasıl buldukları. Bizim belediye olarak bu ilaçlara ulaşmamız zorken bu tür insanların bulması nasıl oluyor bunu da anlamış değilim. Olayı yapan kişi 1 haftadır gerçekleştiriyor. Biz ölen hayvanların normal ölüm olduğunu düşünüyorduk ki, bu ölümlerin meydana gelmesiyle olayın katliam olduğuna karar verdik. Bunu yapan kişileri bulmak için sıkı bir takip başlattık."

BAHÇESİNDE BAKTIĞI 3 KEDİYİ ZEHİRLEDİLER

Köprü Mahallesi 8 nolu sokakta oturan Hüseyin Bülbül, bahçesinde baktığı 3 kedisini zehirlenerek öldürülmüş halde buldu. Yavru olarak aldığı kedilerini 3 yıldır beslediğini ve ölümlerine çok üzüldüğünü söyleyen Bülbül, "Ben yaklaşık 5 yıldır sokak hayvanlarına bakıyorum. Onların bakımlarını, aşılarını da yapıyor ve besliyorum. Geçtiğimiz cumartesiyi pazar gecesine bağlayan gece başladı bu kötü olaylar. İlk önce benim evimin bahçesinde bulunan kömürlüğümde beslediğim kedimi ölü olarak buldum. Hemen arka sokakta 2 sokak köpeğinin de öldürüldüğünü öğrendim. Önce kedinin zehir yemiş bir fareyi yiyerek öldüğünü düşündüm. Dün sabah yine baktığımda diğer 2 kedimi de ölü olarak buldum. Baktığım 12 kedimden 8'inin de kayıp olduğunu gördüm" dedi.

'KAMERALARDAN KEDİLERİN TOPLU HALDE GİTTİĞİNİ GÖRDÜM'

Bülbül, geçen yıl bir 1 anne ve 3 kedisinin öldürüldüğü ve 1 kedisinin de havalı tüfekle vurulmasının ardından evine sokağı gören kamera taktırdığını söyleyerek, "Mahallemizde 4 kedi ve 3 köpek ölü olarak bulduk ve olayı hemen kaymakamlığa ve emniyete bildirdik ve ifadelerimizi vererek şikayetçi olduk. Kedilerin ölümlerini belediye ekipleri veterinerinin yaptığı incelemede siyanür ve arsenik gibi güçlü bir ilaç vererek öldürüldüğü söylendi. Kısa sürede ölmeleri de bunu destekliyor. Kedilerimiz ölülerini Edirne Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne gönderdik, onlar da otopsi için İstanbul Pendik'e gönderdi. Mahallede hayvanları sevmeyenler var, onlardan şüpheleniyoruz" diye konuştu.

'KÖPEĞİN CAN ÇEKİŞTİĞİNİ GÖRDÜM'

Aynı mahallede oturan Ali Önder de gece yarısı bahçesinde baktığı köpeklerinin zehir verilerek öldürüldüğünü anlattı. Önder, "Gece yarısı bahçemde baktığım köpeğin can çekiştiğini gördüm. Hemen ona yoğurt verdim, ağzından köpükler çıkarıyordu. Ona kalp masajı da yaptım ama maalesef kurtaramadım. Çok üzgünüz bunu yapanların bulunması için emniyete giderek şikayetçi olduk" dedi.

'MAHALLEMİZDE HAYVAN SEVMEYENLER VAR'

Baktığı kedisi ölen Hasan Gültekin ise, "Sabah kalktım eşimle kahvaltı yapıyordum. Hüseyin Bülbül, beni aradı ve Türkan isminde baktığım kedimin öldüğünü söyledi. Bunu duyunca çok üzüldüm. Ben bahçemde 3 kedi bakıyorum. Mahallemizde hayvan sevmeyenler var. Diğer kedilerimin hayatlarından endişeliyim. Onları evime aldım dışarı çıkarmıyorum" diye konuştu.

EDİRNE Hayvanların zehirlenerek öldürüldüğü İpsala, harekete geçti

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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