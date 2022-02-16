KEŞAN, EDİRNE (AA) - Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Helvacıoğlu ilçedeki yatırımlarla ilgili Kasapoğlu'na bilgi verdi.

Keşan ilçesinde Bakanlığın yatırımlarının devam ettiğini belirten Helvacıoğlu, "Ankara temaslarımız kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile ilçemize kazandırılan semt sahaları, Atatürk Stadımız, olimpik yüzme havuzumuz ve tüm spor tesisi yatırımlarımızın son durumu değerlendirdik, heyecanla beklediğimiz tesis açılışları için gün planlamamızı ele aldık." ifadelerini kullandı.

Ziyarette, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, AK Partili ilçe belediye başkanları ve AK Parti Edirne İl Başkanlığı Yönetim Kurulu üyeleri yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Şenel'e ziyaret

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'i ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Helvacıoğlu, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ile Şenel'e projelerini sundu.

Helvacıoğlu, ilçenin gelişmesi için çalışmalar sürdürdüklerini belirterek, "Burada da sunumlarımızın ardından çalışmalarımız için desteklerini talep ettik. Başkanlarımız ile ilçemiz ve bölgemiz için çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz. Kısa bir süre içerisinde yeni projelere başlayarak, halkımızın takdirine sunacağız." diye konuştu.

Keşan'da TOKİ konutları yapılacak

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, TOKİ ile işbirliği içinde çalışarak ilçeye yeni konutlar kazandıracaklarını belirtti.

Helvacıoğlu, yaptığı açıklamada, TOKİ başkanlığını ziyaret ederek tapuları teslim ettiklerini ifade etti.

Keşan için 1. Etap 300, 2. Etap 700 konut için hazırlıkları tamamladıklarını belirten Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"TOKİ Başkan Yardımcısı Sayın Hakan Akbulut'u ziyaret ederek Keşanımızda yapılması planlanan TOKİ konutları İçin tapu teslimlerimizi gerçekleştirdik. 100 bin konut projesine Keşan olarak bizde dahil oluyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum başta olmak üzere TOKİ Başkanımız ve Başkan Yardımcılarımıza, Edirne Valimiz Ekrem Canalp'e, Edirne Milletvekilimiz Dr. Fatma Aksal'a, Edirne İl Başkanımız Belgin İba'ya, teşkilatlarımıza ve tüm emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyoruz. Keşan'ımız kazanımları ile güçleniyor."

-Edirne Valisi Canalp'i ziyaret ettiler

Keşan Belediyesi Yelken ve Su Sporları Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Andaç Gedik, Edirne Valisi Ekrem Canalp'i ziyaret etti.

Vali Canalp, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek kulübe çalışmalarında başarı diledi.

Gedik'e ziyaretinde kulüp antrenörü Umut Geçdoğan ve kulüp personeli Seda Havali de eşlik etti.

Bu arada Mimar Sinan Rotary Kulübü Başkanı Recep Ali Akın ve yönetim kurulu üyeleri de Vali Canalp'i ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Müdürü Ak Kaymakam Kaya'yı ziyaret etti

Edirne Gençlik ve Spor Müdürü Selim Ak, Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya'yı ziyaret etti.

Kaymakam Kaya, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Ak'a teşekkür etti.

Ardından spor salonuna geçen Kaya ve Ak, güreş ve voleybol kursundaki öğrencilerle bir araya geldi, sporculara malzeme yardımında bulundu.

Ak'a ziyaretinde Şube Müdürü Murat Ulaşdır da eşlik etti.

Kaymakam Çiftçi'nin okul ziyareti

Lalapaşa Kaymakamı Muhammet Çiftçi, Cumhuriyet Ortaokulunu ziyaret etti.

Okulda incelemede bulunan Kaymakam Çiftçi, yöneticilerden bilgi aldı.

Derse de giren Çiftçi, öğrencilerle sohbet ederek taleplerini dinledi.

Çiftçi'ye ziyaretinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Danış da eşlik etti.