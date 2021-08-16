Edirne'deki mahalle halkından Bozkurt için yardım seferberliği

EDİRNE'de İstasyon Mahallesi'nde yaşayanlar Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için bir araya gelerek, gıdadan giysiye, çocuk mamasından yorgan ve battaniyeye kadar yüzlerce koli yardım topladı.

EDİRNE'de İstasyon Mahallesi'nde yaşayanlar Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için bir araya gelerek, gıdadan giysiye, çocuk mamasından yorgan ve battaniyeye kadar yüzlerce koli yardım topladı. Kardeşleri ve yeğenleri Bozkurt'ta yaşayan mahalle halkından Ayşe Öztürk, "Allah böyle bir şey yaşatmasın. Biz de burada çok üzüldük" dedi.

Edirne'nin İstasyon Mahallesi'nde bulunan Sümbül Sokak sakinleri, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için yardım topladı. Gıdadan giysiye, çocuk mamasından yorgan ve battaniyeye kadar yüzlerce koli eşya yardımı toplayan mahalleli, paketleme işini hep birlikte yaptı. Daha önce Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangından etkilenen vatandaşlara da yardım eden mahalleli tüm imkanlarını seferber ederken, kardeşleri ve yeğenleri Bozkurt'ta yaşayan mahalle sakini Ayşe Öztürk de yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.

'KARDEŞLERİM, YEĞENLERİM BOZKURT'TAYDI'Daha önce Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangından etkilenen vatandaşlara da yardım eden mahalleli tüm imkanlarını seferber ederken, kardeşleri ve yeğenleri Bozkurt'ta yaşayan mahalle sakini Ayşe Öztürk de yaşadığı üzüntüyü dile getirdi. Diyalize girdiği için Kastamonu'ya gidip akrabalarını göremediğini belirten Öztürk, "Kardeşlerim, yeğenlerim hep Bozkurt'un içerisindeydi. Kardeşimin birisinin arabası gitti ama kendisi kurtuldu çok şükür. Yeğenlerim kaçıp kurtuldular. Allah böyle bir şey yaşatmasın. Biz de burada çok üzüldük. Ben kendim diyaliz hastasıyım, gidip göremiyorum onları. Komşular da böyle bir yardımda bulundular. Allah herkesten razı olsun" diye konuştu.'ELİMİZDEN GELDİĞİNCE YARDIM ETMEYE ÇALIŞTIK'Mahalle sakini Eftelya Özger de, Kastamonu'daki vatandaşların acısını derinden hissettiklerini ve bu nedenle yardımda bulunduklarını belirtti. Özger, "Gerçekten çok zor durumdalar. Biz de Edirne'de onlar için seferber olduk. Elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz. İnşallah yaralarına bir nebze de olsa çare olabiliriz. Çok geçmiş olsun diyorum" ifadelerini kullandı.Mahalle olarak el birliğiyle Kastamonu'daki vatandaşların yaralarını sarmak istediklerini söyleyen Meryem Yıldırım ise, "Komşularla birleştik ve insanlara çağrıda bulunduk. Daha önce yangın yerine bir yardımımız olmuştu. Şimdi de Kastamonu'daki sel baskınında, el birliğiyle yaralarını sarmak istedik. Elimizden geldiği kadar gıda yardımı, yatak yorgan el birliğiyle onların dertlerine ortak olmak istiyoruz. Allah inşallah bir daha yaşatmaz" dedi.'PAZAR PARAMDAN KOYDUM'Pazar parasından artırıp yardımda bulunan Gül Öztürk, "Kastamonu'daki kardeşlerimizin yaralarına çare olmak istiyoruz. Rabbim bir daha yaşatmasın. Herkes gönüllü olarak yardım etti. Ben Pazar paramdan koydum, başkası çeyizinden koydu. Bu şekilde yardımlaştık" dedi.İhtiyaç olan her şeyi, ellerinden geldiğince toplamaya çalıştıklarını belirten Zuhal Azseven, "Daha önce Manavgat için bir kampanya yapmıştık, oradaki acıya sessiz kalamamıştık. Şimdi de Kastamonu için başlattık. Onların acısı bizim de acımız. Türkiye'nin neresinde bir kanayan yara varsa biz de elimizden geldiğince onları sarmaya çalışıyoruz. İstasyon Mahallesi sakinleri olarak el birliğiyle eşyalar topladık. Oradaki çocuklara, bebeklere gıda, erzak topladık. Aklınıza gelebilecek, ihtiyaçları olan her şeyi bir nebze buradan göndermeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgay Güler