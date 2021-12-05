Edirne'de Türkiye Motokros Şampiyonası'na 'sis' iptali

EDİRNE (DHA) - TÜRKİYE Motosiklet Federasyonu ile Edirne Valiliği'nce final etabı kentte yapılması planlanan Türkiye Motokros Şampiyonası, ağır parkur şartları nedeniyle iptal edildi. Bugün ısınma turu için çıkan onlarca motor, yağmurun ağırlaştırdığı piste saplanarak mahsur kaldı. Yoğun sisin etkili olduğunu belirten Edirne Valisi Ekrem Canalp "Şu anda yaşadığımız sisten dolayı sadece tek bir atlama parkuru görülüyor, diğerleri için görüş mümkün değil" dedi.

Musabeyli köyünde valilik tarafından yapılan bin 807 metre uzunluğundaki yeni motokros pistinde, Türkiye Motokros Şampiyonası final etabı sıralama turları, kuvvetli yağmur ve yoğun sis nedeniyle bugüne ertelendi. İyileştirmelere rağmen ısınma turu için çıkan onlarca motor, yağmurun ağırlaştırdığı piste saplanarak mahsur kaldı. Yoğun sisin de etkili olduğu bölgede görüş açısı 50 metreye kadar düştü. Türkiye Motosiklet Federasyonu'na bağlı hakemler, uluslararası kurallara göre görülebilmesi gereken en az 3 atlama rampasının görülememesi ve ağır parkur şartları nedeniyle yarışı iptal etti.

Milli sporcu ve Türkiye Şampiyonu Şakir Şenkalaycı, Edirne'de yapılan yeni piste nazar değdiğini ifade ederek "Sporcu olarak yarışın olması taraftarıyız, gidebildiğimiz kadarıyla gideriz. Aslında şu anda çok zor şartlar var. Birinci sonuncu, sonuncu birinci bile olabilir. Tamamen şans meselesi. Onun dışında bu pist yıllar önce olması gereken bir yerdi. Edirne'deki herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz 5 senedir dünya şampiyonasını Türkiye'de yapıyoruz, önümüzdeki 5 sene için yine anlaşıldı. Neden Edirne'de bir ayak yapılmasın. Müthiş bir parkur hazırlandı ama nazar değdi diyelim. Müthiş bir organizasyon, misafirperverlik var. Ülkemiz bir dünya şampiyonası yapılacak pist daha kazandı. Herkese hayırlı olsun" diye konuştu.