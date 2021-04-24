EDİRNE'DE, KISITLAMADA EVİNDEN UZAK MARKETLERE GİDENLERE CEZA
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

EDİRNE'DE, KISITLAMADA EVİNDEN UZAK MARKETLERE GİDENLERE CEZA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TÜRKİYE genelinde uygulanan 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında, vaka artışı yaşanan iller arasındaki Edirne'de polis, sıkı denetimde bulunuyor.

TÜRKİYE genelinde uygulanan 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında, vaka artışı yaşanan iller arasındaki Edirne'de polis, sıkı denetimde bulunuyor. Kent genelindeki uygulamalarda ekipler, marketlere araçlarıyla gelenler ile yürüyüş mesafesi dışında alışverişe gidenlere para cezası uyguladı.

Sağlık Bakanlığı'nın haftalık koronavirüs risk haritasında 'çok yüksek riskli' iller arasında gösterilen Edirne'de, 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sıklaştırıldı. Kentin ana caddelerinde kontrol noktaları oluşturan trafik ekipleri, sürücülere yönelik uygulama yaparken, sokaklarda da tedbirler alındı. Kısıtlamada kendi mahallesi dışında araçlarıyla ya da yaya olarak markete gidenlere, 'Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereği işlem yapıldı. Ekipler, maske takmayanlara 900 lira, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ise 3 bin 150 lira ceza uyguladı.

BAŞKA SEMTE ALIŞVERİŞE GİDİNCE CEZA KESİLDİ

Ayşekadın semtinde oturan ancak Kaleiçi'ne market alışverişi için giden genç, polis ekiplerince durduruldu. Genç, polisin "Nereye gidiyorsun?" sorusuna "Markete" yanıtını verdi. Başka semte veya mahalleye alışveriş için gidemeyeceği, evine en yakın markete gidebileceği hatırlatılan gence cezai işlem uygulandı.

Sağlık Bakanlığı'nın haftalık haritasına göre, Edirne'de 10-16 Nisan'daki vaka oranı 590,05 olarak açıklanmıştı. Önceki haftaya göre artışın devam ettiği, haritada kırmızı renkteki kentte bazı kişilerin ise kısıtlamaya aldırış etmemesi dikkat çekti. Özellikle marketlerin önünde kuyrukların oluştuğu bölgelerde polis ekipleri, gün boyu denetimlerini sürdürdü.

Kentte polis ekipleri, yolcu taşımacılığı yapılan minibüslere yönelik de uygulama gerçekleştirdi. Durdurulan araçlardakilerin kısıtlamadan muaf olduğuna dair belgeleri kontrol edilirken, sosyal mesafeye uymaları yönünde de uyarılarda bulunuldu.

EDİRNE'DE, KISITLAMADA EVİNDEN UZAK MARKETLERE GİDENLERE CEZA
EDİRNE'DE, KISITLAMADA EVİNDEN UZAK MARKETLERE GİDENLERE CEZA
EDİRNE'DE, KISITLAMADA EVİNDEN UZAK MARKETLERE GİDENLERE CEZA
EDİRNE'DE, KISITLAMADA EVİNDEN UZAK MARKETLERE GİDENLERE CEZA
EDİRNE'DE, KISITLAMADA EVİNDEN UZAK MARKETLERE GİDENLERE CEZA
EDİRNE'DE, KISITLAMADA EVİNDEN UZAK MARKETLERE GİDENLERE CEZA
EDİRNE'DE, KISITLAMADA EVİNDEN UZAK MARKETLERE GİDENLERE CEZA
EDİRNE'DE, KISITLAMADA EVİNDEN UZAK MARKETLERE GİDENLERE CEZA
EDİRNE'DE, KISITLAMADA EVİNDEN UZAK MARKETLERE GİDENLERE CEZA
EDİRNE'DE, KISITLAMADA EVİNDEN UZAK MARKETLERE GİDENLERE CEZA
EDİRNE'DE, KISITLAMADA EVİNDEN UZAK MARKETLERE GİDENLERE CEZA
EDİRNE'DE, KISITLAMADA EVİNDEN UZAK MARKETLERE GİDENLERE CEZA
EDİRNE'DE, KISITLAMADA EVİNDEN UZAK MARKETLERE GİDENLERE CEZA
EDİRNE'DE, KISITLAMADA EVİNDEN UZAK MARKETLERE GİDENLERE CEZA
EDİRNE'DE, KISITLAMADA EVİNDEN UZAK MARKETLERE GİDENLERE CEZA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Ankara'da hareketli gece! Karantinada olması gereken kişi bar baskınında yakayı ele verdi
Ankara'da hareketli gece! Karantinada olması gereken kişi bar baskınında yakayı ele verdi
Önce kız arkadaşına saldırdı, ardından arayan giren komşusunun yüzünü çatalla parçaladı
Önce kız arkadaşına saldırdı, ardından arayan giren komşusunun yüzünü çatalla parçaladı
Son dakika! PAYAS'TA 'YÜKSEK SES' TARTIŞMASI KANLI BİTTİ: 2 ÖLÜ, 3 YARALI
Son dakika! PAYAS'TA 'YÜKSEK SES' TARTIŞMASI KANLI BİTTİ: 2 ÖLÜ, 3 YARALI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Vedat Bilgin Süleyman Soylu Mustafa Şentop
Magazin Esra Erol Hande Erçel Ebru Gündeş Şeyma Subaşı
Spor Diego Ömer Ali Cüneyt Çakır Aykut Kocaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: EDİRNE'DE, KISITLAMADA EVİNDEN UZAK MARKETLERE GİDENLERE CEZA - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.4.2021 12:22:06. #1.16#

title