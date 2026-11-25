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Sussex Düşesi Meghan Markle'ın babası Thomas Markle hakkında ABD'nin Los Angeles kentinde federal büyük jüri iddianame düzenledi. 82 yaşındaki Markle, çocuk istismarı görüntüleri bulundurmakla suçlanıyor, BBC'nin haberine göre.

Kaliforniya Merkez Bölgesi Federal Savcılığı, Markle'ın bu tür görüntüleri bilerek bulundurduğunu, görüntülerden en az birinin 12 yaşından küçük bir çocuğa ait olduğunu açıkladı. Markle suçlamayı reddediyor.

DEMANS BAKIMEVİNDE GÖZALTINA ALINDI

FBI, Markle'ı 6 Kasım'da demans hastalarına bakan bir yaşlı bakımevinde gözaltına almıştı. Gözaltı, Markle'ın Los Angeles'ta kiraladığı öne sürülen bir depoda yapılan aramanın ardından geldi.

İddianameye göre Markle, 30 Ekim ve 4 Kasım tarihlerinde bu görüntüleri içeren 35 milimetrelik film negatiflerini elinde bulunduruyordu. Savcılık, Markle'ın her iki tarihte de negatiflerin içeriğini bildiğini savunuyor.

TAKİP CİHAZINI ÇIKARINCA TUTUKLU KALDI

Markle hâlen Florida'da tutuklu bulunuyor. Mahkeme, konum takip cihazını çıkardığı gerekçesiyle bu ayın başında yargılama sonuna kadar cezaevinde kalmasına karar vermişti.

Florida'da bir yargıç geçen hafta Prens Harry'nin kayınpederinin yargılanmaya ehil olduğuna hükmetti. Markle'ın önümüzdeki haftalarda Los Angeles'ta hâkim karşısına çıkıp suçlamalara yanıt vermesi bekleniyor.

Kaynak: BBC