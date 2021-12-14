Edirne'de "Kadastro Güncelleme Çalışmaları Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi - Haberler
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Edirne'de "Kadastro Güncelleme Çalışmaları Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi

Edirne'de
AA / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Edirne Tapu Kadastro 14. Bölge Müdürlüğü tarafından köy muhtarları ve azalara yönelik "Kadastro Güncelleme Çalışmaları Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi.

KIRKLARELİ (AA) - Edirne Tapu Kadastro 14. Bölge Müdürlüğü tarafından köy muhtarları ve azalara yönelik "Kadastro Güncelleme Çalışmaları Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi.

Müdürlüğün toplantı salonunda gerçekleşen programda katılımcılara müdürlüğün çalışmaları ve yeni değişikliklerle ilgili bilgilendirme yapıldı.

Edirne Tapu Kadastro 14. Bölge Müdürü Hayrullah Akdemir, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ da çalışmaları devam eden birçok projeleri olduğunu söyledi.

Edirne'de, mülkiyet konusunda Osmanlı döneminden kalma tapu, vakıf ve mülknamelerin bulunduğu pek çok mahallenin var olduğunu belirten Akdemir, "Bu kayıtlar üzerinden 1938 yılından başlayarak kadastro çalışmaları yapılmış ve tamamlanmıştır." dedi.

Akdemir, yeni teknolojileri kullanarak çalışmalar gerçekleştirdiklerini ve hassas ölçümler yapıldığına dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Çalışma yaptığımız mahallelerimizi uydulardan ve son teknoloji ölçüm aletlerinden de yararlanarak günümüz ihtiyaçlarına uygun hale getireceğiz ve Edirne'mizin hak ettiği teknolojik ve güncel mülkiyet sistemini oluşturacağız. Bedeli binlerce şehidimizin kanıyla sulanarak ödenen Edirne'miz devletin kalbi olmuş ve hala olmaya devam etmektedir. Serhat şehrimizin en iyi şekilde mülkiyet sistemini kurmak ve korumak boynumuzun borcudur."

Edirne'de Kadastro Güncelleme Çalışmaları Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi

Edirne'de Kadastro Güncelleme Çalışmaları Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi

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AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri

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