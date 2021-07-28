Edirne'de dantel böceğine karşı ilaçlama
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Edirne'de dantel böceğine karşı ilaçlama

Edirne'de dantel böceğine karşı ilaçlama
Demirören Haber Ajansı / Olgay Güler - Haberler | Güncel

EDİRNE'de son yıllarda sıkça görülen, havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle de popülasyonu artan dantel böceklerine karşı belediye, ilaçlama çalışması başlattı.

EDİRNE'de son yıllarda sıkça görülen, havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle de popülasyonu artan dantel böceklerine karşı belediye, ilaçlama çalışması başlattı. Edirne Belediyesi Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, söz konusu böceklerin insanlara zarar vermediğini belirterek, "İklimin döngüyü tamamlayamadığı durumlarda popülasyonlarında ne yazık ki artış oluyor" dedi.

Türkiye'de 'dantel böceği' ya da 'güvercin biti' olarak adlandırılan, ana vatanı Amerika kıtasına ait olan dantel böceği, son yıllarda Edirne'de sıkça görülmeye başladı. Özellikle mevsim yağışlarının zamanında alınamadığı ve sıcaklıkların yüksek seyrettiği durumlarda popülasyonları artan böcek, kentte son haftalarda neredeyse her evde ortaya çıktı. Halkın yoğun şikayeti üzerine harekete geçen Edirne Belediyesi ise ilaçlama çalışması başlattı.

'İKLİMİN DÖNGÜSÜNÜ TAMAMLAYAMADIĞI DURUMLARDA POPÜLASYON ARTIYOR'Edirne Belediyesi Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, söz konusu böceklerin insan sağlığına zarar vermediğini belirtti. Dantel böceğine karşı 2 yıldır çalıştıklarını söyleyen Tanrıkulu, "Trakya Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nden bilim insanlarıyla geçen yıl da görüştüm, bu yıl da 2-3 hafta önce artış olunca yeniden görüştüm. Bunlar 'armut kaplanı' olarak da bilinen, halk arasında 'dantel böceği' denilen bir familya. Bu, en çok kışın sıcak hava olunca, bir de nisan ve mart sonu yağmurlarının haziran veya temmuz ayında yağması durumunda, yani iklimin döngüyü tamamlayamadığı durumlarda, popülasyonlarında ne yazık ki artış oluyor. Bunun yanında hava da çok sıcak olursa ki mevsim gerçekten çok sıcak geçiyor ve popülasyonları artıyor" diye konuştu.'İNSAN SAĞLIĞINA ZARARLARI YOK'Böceğin zararlı olmadığını kaydeden Tanrıkulu, "Aslında dantel böceğinin bir zararı yok. Alerjik bazı şikayetler oluyor. Aslında ısırmıyorlar ama halkımız haklı olarak balkonlarında ve pencerelerinde çok olunca rahatsız oluyor. Tabi ciddi alerjik durumu olanlarda biraz kızarıklık yapabiliyor ama bunun dışında herhangi bir zararı yok. Daha önce de söyledim, biz insanoğlu ne yazık ki doğa ile birlikte yaşamayı beceremiyoruz, onunla mücadele etmeyi seçiyoruz. Belediye olarak 15 yıldır biyosidal çalışmaları biyolojik çalışma olarak yapıyoruz. Kimyasallardan olabildiğince uzak duruyoruz. Biyolojik larvasit çalışmaları yapıyoruz. İstiyoruz ki, doğayla barışık, doğayı koruyan, çevre dostu bir mücadele yapalım" dedi.

Böceğin popülasyon artışına karşı belirli bir önlem olmadığını da sözlerine ekleyen Tanrıkulu, "Dantel böceğinin ne yazık ki bir önlenme durumu yok. Trakya Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nden bilim insanlarıyla görüştüğümüzde de bunun önlenme durumu olmadığı ortaya çıktı. Bugün ve yarın, özellikle şehir içinde en fazla görülen bazı merkezlerde ilaçlama yapacağız" ifadelerini kullandı.


Edirne'de dantel böceğine karşı ilaçlama
Edirne'de dantel böceğine karşı ilaçlama
Edirne'de dantel böceğine karşı ilaçlama
Edirne'de dantel böceğine karşı ilaçlama
Edirne'de dantel böceğine karşı ilaçlama
Edirne'de dantel böceğine karşı ilaçlama
Edirne'de dantel böceğine karşı ilaçlama
Edirne'de dantel böceğine karşı ilaçlama
Edirne'de dantel böceğine karşı ilaçlama
Edirne'de dantel böceğine karşı ilaçlama
Edirne'de dantel böceğine karşı ilaçlama
Edirne'de dantel böceğine karşı ilaçlama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgay Güler

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