Edirne'de adına yapılacak müzede Fatih Sultan Mehmet ders verirken canlandırılacak

Edirne'de adına yapılacak müzede Fatih Sultan Mehmet, Kur'an'ın tefsirine dayalı "Huzur-ı Hümayun dersi" verirken canlandırılacak.

Edirneli Fatih Sultan Mehmet adına Saatli Medrese'de yapılacak müzeyle ilgili çalışmalar sürüyor.

Edirne Valisi Ekrem Canalp'in talimatıyla başlanan çalışmalar, Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) iş birliğinde devam ediyor.

Daha önce planlama konferansı yapılan çalışmalar kapsamında sık sık yerinde incelemeler ve planlamalar gerçekleştiriliyor.

Çalışmalar kapsamında FSMVÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Fırat Diker ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, medresede incelemede bulundu.

Diker, AA muhabirine, Saatli Medrese'nin Fatih Sultan Mehmet'in babası II. Murad döneminde yaptırıldığını söyledi.

Edirne Valiliği ile üniversiteler arasında imzalanan protokol gereği medrese yapısının Fatih Sultan Mehmet Müzesi'ne dönüştürüleceğini anımsatan Diker, "Bu mekanın minör ölçeğine sığmayacak kadar büyük bir tarihi figürün hayatını anlatmaya gayret göstereceğiz." dedi.

Diker, medrese hücrelerinin her birine ayrı tema atfedileceğini belirtti.

Fatih Sultan Mehmet'in içinde doğmuş olduğu dünyadan başlayıp İstanbul'un fethine kadar olan süreci ve onunla beraber Fatih'in özgün niteliklerini aktaracaklarına dikkati çeken Diker, "Bununla birlikte bilime ve sanata karşı gösterdiği üst düzey ilgiyi hem dönemin tarihsel verileriyle hem de bugünün olabildiğince grafik anlatımlarıyla sunmaya gayret göstereceğiz." diye konuştu.

Diker, yerli ve yabancı turistlere olabildiğince zengin anlatım sunmak istediklerini vurguladı.

"Entelektüel tarihi bir karakter"

Fatih'in, bilime ve sanata duyarlı entelektüel tarihi bir karakter olduğunu dile getiren Diker, şunları kaydetti:

"Biz de onun bütün yönlerini, bu zamanının eğitim yapısında bilime ve sanata karşı gösterdiği duyarlılığı da anlatmaya çalışacağız. Gerek bilim ve teknik üzerindeki çalışmaları, döktürdüğü toplar, imar faaliyetleri, kendi çağdaşları, düşmanları ve yakın adamları hepsi müzede yer alacak.

Fatih'in ünlü İtalyan Ressam Bellini ile özel bir hatırası var. Bellini, İstanbul'a geliyor. 48 yaşındayken resmini yaptırtığını biliyoruz. Bu hatıra gibi kendi çocukluk defteri olduğu bilinen, kendi yapmış olduğu resimlerin olduğu albümü var. Gençlere ve çocuklara bunu anlatacağız."

Diker, müzede 15. yüzyıldaki Edirne'yi 1/500 ölçekli maketle anlatacaklarını ve aynı zamanda bu maket üzerinde fetih ordusunun İstanbul'a yürüyüşünü canlandırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Maketler, animasyonlar, 3D karakter kurguları, heykelsi anlatımlara müzede yer verileceğini söyleyen Diker, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Fatih Sultan Mehmet Müzesi'nin baş odasında Fatih huzur dersi verirken canlandırılacak. Gerek Fatih'in içinde doğmuş olduğu toprakları gerekse fethettiği toprakları haritalar üzerinden de bunları anlatmayı hedefliyoruz. İnsanlara Fatih'i anlatmaya gayret göstereceğiz. Bunu da olabildiğince farklı yöntemlerle maketlerle, filmlerle, canlandırılması yapılmış olan minyatürlerle anlatmayı hedefliyoruz.

Şu anki çalışmalarımız fetih yıl dönümü münasebeti nedeniyle 29 Mayıs tarihini bize gösteriyor ama içinde bulunduğumuz öngörülemez koşullar var ama biz bütün çalışmalarımızı o tarihe yetiştirmek adına planlıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci