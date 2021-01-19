EDHO Hayriye Ana neden ayrıldı? Edho Hayriye ana dizide öldü mü?

Ekranların merakla takip edilen dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Hayriye Ana'yı canlandıran Sabina Toziya ile bir kez daha gündeme geldi. EDHO Hayriye ana neden ayrıldı? sorusu gündemde yer alan başlıklardan biri oldu. Peki, Edho Hayriye ana dizide öldü mü? Sabina Toziya EDHO dizisinden neden ayrıldı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 179. yeni bölüm fragmanının yayınlanmasının ardından izleyiciler, EDHO Hayriye öldü mü? Sabina Toziya EDHO dizisinden neden ayrıldı? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar.

EDHO HAYRİYE ANA ÖLDÜ MÜ?

Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Pelin Akil ve Sabina Toziya'nın başrollerini paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yeni bölümünde izleyicileri üzecek bir gelişme yaşanacak.

EDHO HAYRİYE ANA NEDEN AYRILDI?

Yayınlanan fragmanda yer almayan Sabina Toziya hakkında gelişmeler de aktarıldı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hayriye Ana'sı Sabina Toziya'nın beyninde tümör olduğu ortaya çıktı. Usta oyuncu, Makedonya Sağlık Bakanı Venko Filipce tarafından ameliyat edildi.

SABİNA TOZİYA EDHO DİZİSİNDEN NEDEN AYRILDI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hayriye Ana'sı Sabina Toziya'nın beyninde tümör çıktı. Makedonya Sağlık Bakanı Venko Filipce tarafından ameliyat edilen Sabina Toziya evine gönderilmek için özel uçak ayarlanırken senaryo gereği EDHO'ya veda edecek.

Tanıtımda gözyaşlarını gördüğümüz Çakırbeyli ailesinin reisi Hızır ise "İşte şimdi öksüz kaldık" sözüyle bölüme damgasını vuracak.

HAYRİYE ANNE NEDEN ÖLDÜ?



ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hayriye karakterini canlandıran 72 yaşındaki Sabina Toziya, yılbaşı tatili için ülkesi Makedonya'ya gitti.

Dizi çekimleri için İstanbul'a geri dönmek isteyen oyuncu, bayılarak hastaneye kaldırıldı. Beyninde tümör olduğu tespit edilen oyuncu Makedonya Sağlık Bakanı Venko Filipce tarafından ameliyat edildi. Sağ tarafına felç inen oyuncu diziden ayrılmak zorunda kaldı.

EDHO'da Hayriye karakterine hayat veren Sabina Toziya ise gelecek hafta yayınlanacak olan 179. bölümde senaryo gereği ölerek diziye veda ediyor.

Oktay Kaynarca'nın annesi, Çakırbeylilerin çınarı olan Hayriye Çakırbeyli'nin ölümü diziseverleri şimdiden hüzne boğarken, başarılı oyuncunun yaşı ve nereli olduğu merak konusu oldu.

SABİNA TOZİYA KİMDİR?

Sinema ve dizi oyuncusu olan Sabina Toziya 17 nisan 1946 tarihinde Makedonya'nın Üsküp şehrinde doğmuştur.

Ülkesinde oyunculuk yapan ve birçok filmde rol alan Sabina Toziya, Üsküp Devlet Tiyatrosu'nda eğitim almıştır. Türkiye onu Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Afife Hatun karakteri ile tanıdı.

Ayrıca Öyle Olsun ve Annemin Yarası adlı sinema filmlerinde de rol alan Makedonyalı oyuncu ayrıca Makedonya'da da birçok dizi ve sinema filmlerinde yer almış usta oyunculardan birisidir.

Son olarak Sabina Toziya, ATV'de ekrana gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde ailenin annesi Hayriye Çakırbeyli karakteri ile izleyici karşısına çıkıyor. Kocasının ölümünden sonra aileyi ayakta tutan Çakırbeyli, geleneklerine bağlı bir Karadeniz kadınıdır.

SABİNA TOZİYA DİZİ VE FİLMLERİ NELERDİR?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (TV Dizisi, 3 Sezon, Hayriye Çakırbeyli, 2015-2018)

Annemin Yarası (Mevlide, Sinema Filmi, 2015)

Muhteşem Yüzyıl (TV Dizisi, 3. ve 4. Sezon, Afife Hatun, 2011-2013)