EDHO 146. bölüm fragmanı yayınlandı! EDHO son bölüm izle

04.11.2019 11:04

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 145. bölüm Salı günü ekrana gelmiştir. Hızır tarafından yaralanan Sevda artık daha acımasız olmuş, amcası Feyyaz'ı bile gözünü kırpmadan harcamaya niyetlidir. EDHO son bölümde neler oldu? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 146. bölüm ve daha fazlası haberimizde…

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Son Bölüm Full İzle...

146. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI

İlyas ve diğerleri nefes kesen operasyonla kurtulur. Feyyaz da Melike ve Sevda ile görüşerek düğünün ne olursa olsun yapılacağını söyleyerek son noktayı koyar. İki kadın ise bu durumdan hayli memnundur.

Hayriye Çakırbeyli, Melike'yi en iyi tanıyan kişidir ve niyetinin de farkındadır. Altan, Çakırbeyli ile büyük bir savaş başlatmak için herkesi toplar ve planı anlatır. Hızır Çakırbeyli düşmanlarının kurduğu planlardan kurtulabilecek mi?

EDHO 145. BÖLÜM ÖZETİ

Hızır tarafından ihanete uğradığını düşünen Sevda, evlilik hayalinden vazgeçmiş, intikam hayalleri kurmaya başlamıştır. Sevgisi nefrete dönüştüğü anda, Hızır'ın canını yakacak hamlenin peşine düşer. Çakırbeylilerle aynı masada oturduğu için stratejik davranmak zorunda olan amcası Feyyaz'ın elinden kontrolü almak isteyecek kadar da öfkelidir.

Düşmanları her geçen gün artmakta olan Hızır'ın yalnız ve savunmasız kalmasını amaçlayan Altan, dört bir taraftan saldırmaya başlar. İlk olarak Fahri ve Hurşit'i cezaevine gönderirken hemen arkasından Boran ve Behzat'ı sorguya aldıracaktır. Sorularına yanıt almak için her türlü işkenceye maruz bıraktığı ikilinin, düşmanlarına canlarından başka verecek bir şeyleri yoktur. Dostlarının hayatını kendi hayatının dahi üstünde tutan Hızır'ı yaralayacak en büyük hamle ise Şahin Ağa'nın gözlerinin önünde alınması olacaktır.

OYUNCULARI

Televizyon ekranlarının sevilerek izlenen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın güçlü oyuncu kadrosunda; Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Burak Sergen, Mehmet Çepiç, Selda Alkor, Naz Elmas, Ozan Akbaba, Sabina Toziya, Turgay Tanülkü, Haydar Şişman, Yalçın Hafızoğlu, Servet, Sinan Demirer, Bahattin Doğan, Hakan Karsak, Yasemin Sakallıoğlu, Nihan Taşyürek, Sevcan Yaşar, Demet İyigün, Gözde Okur, Ceren Benderlioğlu gibi isimler yer alıyor.