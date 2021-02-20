"Edebiyat Sohbetleri"nde Türk dili ve sohbet kültürü ele alındı

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Genel Başkanı Ekrem Erdem, çevrim içi düzenlenen "Edebiyat Sohbetleri"ne konuk oldu.

Aykut Nasip Kelebek'in yönettiği, Türkiye Dil ve Edebiyat Dergisi Yayın Yönetmeni Zafer Acar ve Olağan Hikaye Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Yunus Emre Özsaray'ın da katıldığı etkinlik, derneğin YouTube kanalından canlı yayınlandı.

Erdem, derneğin kurulduğu günden bu yana "Cumartesi Buluşmaları" adıyla kültür, sanat ve edebiyat dünyasından isimlerin katıldığı haftalık sohbetler düzenlediğini söyledi.

Salgın tedbirleri nedeniyle bu sohbetleri sanal ortama taşıdıklarını aktaran Erdem, "Bizim medeniyetimiz sohbet medeniyetidir. Anadolu'da köy odaları, kültür merkezleri, saz evleri, okuma evleri ve tekkeler insanlarımızı kültür noktasında eğitmiş. Osmanlı'nın bir köşesinden diğer köşesine aynı dilin konuşuluyor olmasının önemli sebeplerinden biri de kesinlikle sohbettir." ifadesini kullandı.

Derneğin de sohbet kültürünü geliştirmek için çaba sarf ettiğini vurgulayan Erdem, Meclis'te bulunduğu 22. dönemde başlattıkları çalışmalara değinerek, "Milletvekillerini yönlendiren halktır. Özellikle tabelalardaki kirlenmenin ve yozlaşmanın çözümü noktasında birçok vatandaştan tepkiler ve öneriler aldık. Bu tepkiler doğrultusunda Meclis'te 2005'te araştırma önergesi verdik." dedi.

Konuyu ayrıntılı incelediklerinde ve uzmanlarla görüştüklerinde meselenin tabelalardan ibaret olmadığı kanaatine vardıklarını dile getiren Erdem, Türkçe'nin karşı karşıya kalındığı sıkıntıların başında dil olduğunun altını çizdi.

"Her büyük dil dışarıdan kelime alır"

Ekrem Erdem, Türk milletinin dinamikliğine bağlı olarak etkinlik kazanan ve binlerce yıllık geçmişe sahip olan Türkçe'nin dünyanın en köklü ve en eski dillerinden biri olduğunu anlattı.

Her büyük dilin kesinlikle dışarıdan kelime aldığını belirten Erdem, "Her gezdiğimiz yerde orada bulunan halklarla kaynaşırken kendi dilimizden bir takım kelimeleri onlara vermişiz, onlardan da bir takım kelimeler almışız. Dışarıdan mutlaka kelime alınır, önemli olan o kelimeye kendi şeklimizi ve kendi sesimizi vermemiz. Geçmişte atalarımız bunu yapmış. Geçmişte de Türkçe'nin mutlaka sorunları olmuştur ama bugünkü kadar değil." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunus Emre'nin 700. vefat yılına istinaden 'Dünya Dili Türkçe' adıyla ilan ettiği seferberliğe ve 2021'in hem İstiklal Marşı'mızın kabul edilişinin 100'üncü yılı, hem de Hacı Bektaş-i Veli Hazretleri'nin vefatının 750. seneyi devriyesi ve Yunus Emre'nin vefatının 700. yıl dönümü olduğuna dikkati çeken Erdem, "Ben inanıyorum ki ilk defa Türkçe ciddi şekilde bir savunmaya giriyor." ifadesini kullandı.

"Yunus'un dilindeki duruluğu ve sadeliği konuşuyoruz"

Dili koruma ve doğru kullanma noktasında toplumun her kesimine görev düştüğünü, en büyük görevin de edebiyatçılarda olduğunu kaydeden Erdem, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ahmed Yesevi'nin yaşadığı dönemde özellikle Türk dünyası yeni yeni Müslüman olma yolunda. Hoca Ahmed Yesevi tekkesiyle ve müritleriyle Türklerin Müslümanlaşmasına katkı verirken diğer taraftan da Türkçeyi güzel kullanarak Türkçe üzerinden de birçok kavimlerin aynı zamanda Türkçeyi benimsemesine katkı vermiş. Bakın 700 yıl önce yaşamış Yunus'un dilindeki duruluğu ve sadeliği konuşuyoruz. Güçlü dilleri oluşturan milletin güçlü edipleridir.

Türk aydınının temel sıkıntısı kendi değerlerimizden bihaber yetişmesidir. Şu anda bizim temel sorunumuz milli eğitimdir. Eğer bu eğitim sistemi çocuklara mesleği ne olursa olsun en azından 3-4 sayfalık bir metni Türkçe olarak düzgün yazdıramıyorsa orada bir sorun vardır. Türk aydınının dili iyi bilmesi lazım, yetmez dini de iyi bilmesi lazım. Türkiye'deki her aydın ister dindar olsun, ister ateist olsun, ister başka bir din mensubu olsun, İslam'ı bilmek mecburiyetinde. O ülkenin aydınıysa, yaşasın yaşamasın dilini de, dinini de, tarihini çok iyi bilmesi lazım. Bizim kendi, yerli, milli değerlerimizle beslenen edebiyatçılara ihtiyacımız var. Batı'nın bir takım şeylerinden etkilenebiliriz, istifade edebiliriz ama bizim her şeyden önce kökümüzü sağlam tutmamız lazım."

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği YouTube kanalı, kültür, sanat ve edebiyat söyleşileriyle her hafta alanında uzman, edebiyat ve fikir alanında söz sahibi isimleri ağırlamaya devam edecek. Gelecek hafta da "Edebiyat Sohbetleri"ne Mustafa Nezihi Pesen konuk olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani