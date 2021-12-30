Edebiyat, müzik ve sanat dünyasının ünlü isimleri 2021'de hayata veda etti

Sinemadan tiyatroya, müzikten edebiyata, sivil toplum kuruluşlarından basın dünyasına, 2021'de önemli kayıplar yaşandı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca, Prof. Dr. Teoman Duralı, şair Sezai Karakoç, oyuncu Rasim Öztekin ve Ferhan Şensoy'un aralarında bulunduğu, izleyici, okuyucu ve dinleyicinin severek takip ettiği ünlü isimler yaşama veda etti.

Çağdaş çok sesli Türk müziğinin gelişmesinde önemli katkılar sunan besteci ve eğitimci Prof. Dr. Muammer Sun, 16 Ocak'ta hayatını kaybetti. Türk müziğine verdiği katkıların yanı sıra pek çok sanatçı yetiştiren sanatçı, 89 yaşındaydı.

Yavuz Bahadıroğlu mahlasıyla bilinen tarihçi, yazar Niyazi Birinci, 21 Ocak'ta 76 yaşında vefat etti. Usta kalem, gençler için yazdığı tarihi romanlar, konferanslar, radyo ve televizyon programıyla akıllarda kaldı.

Türk sinema, dizi oyuncusu ve tiyatro sanatçısı Atilla Pakdemir, 31 Ocak'ta İzmir'de hayata veda etti. Giresunlu sanatçı "Olacak O Kadar", "Adını Sen Koy" ve "Hayat Yokuşu" gibi birçok dizide yer aldı.

Hüner Coşkuner, 58 yaşındaydı

Türk sanat müziği sanatçısı Hüner Coşkuner, kemik iliği kanseri tedavisi gördüğü hastanede 4 Şubat'ta vefat etti. "Doğuş", "Sakın Dönme Geriye", "Beni Sevmeni İstiyorum", "Gidemezsin", "Haydi Tut Ellerimi", "Gidiyor", "Olamaz", "Bir Evcilik Oyunu", "Bir Hüner Coşkuner Klasiği", "Beni Tek Sen Anlarsın" ve "Ben Ölürüm" adlı eserlere imza atan sanatçı 58 yaşındaydı.

Şair Ayhan İnal, 13 Şubat'ta 90 yaşındayken hayatını kaybetti. Usta edebiyatçı, "Gece Yarısı", "Yasak Sevgi", "Dostlarım", "Çöl Türküsü: Libya ve Kaddafi Destanı", "İstanbul'a Benziyorsun", "Bir Yağmur Sonrası", "Ölümsüzlük Türküsü" ve "Gönül Destanı" adında 8 şiir kitabını okurların beğenisine sunmuştu.

Usta oyuncu Altan Karındaş, 92 yaşındayken 6 Mart'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sinema, tiyatro, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Karındaş, 1950'li yıllardan 2019'a kadar yüzlerce oyun, film ve televizyon dizisinde rol aldı.

Tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, 8 Mart'ta hayata veda etti. Kariyeri boyunca çok sayıda tiyatro, sinema ve dizide rol alan 62 yaşındaki Öztekin, dört yıl boyunca İsmail Dümbüllü'nün Münir Özkul'a devrettiği, Hasan Efendinin kavuğunu taşıdı.

"Karanlıkta Uyananlar" ve "Otobüs Yolcuları" gibi toplumsal gerçekçi filmleriyle 1960'lı yıllarda Türk sinemasına unutulmaz izler bırakan yönetmen Ertem Göreç, 12 Mart'ta, 90 yaşındayken öldü.

Türk tiyatrosunun kurucu isimlerinden merhum Muhsin Ertuğrul'un eşi, tiyatro ve opera sanatçısı Handan Uran Ertuğrul, 1 Nisan'da İstanbul'da 94 yaşında vefat etti.

Türk edebiyatının önemli kalemlerinden, roman ve oyun yazarı Emine Işınsu Öksüz de 5 Mayıs'ta hayatını kaybetti. Öksüz, aralarında "Sancı", "Çiçekler Büyür", "Azap Toprakları" ve "Ak Topraklar"ın bulunduğu 20'yi aşkın eser kaleme aldı.

Kimi kalp krizi, kimi Kovid-19 nedeniyle vefat etti

Türkiye'deki müzikal zenginliği dünyaya tanıtan Kalan Müzik'in sahibi Hasan Saltık, 57 yaşındayken 2 Haziran'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Saltık, binden fazla albüme yapımcı olarak imza attı.

"Ben Aşkı Ölümsüz Bilenlerdenim", "Vurgun", "Bana Her Şey Seni Hatırlatıyor" ve "Yorgunum Dostlarım" adlı unutulmaz eserlerin bestecisi Selçuk Tekay, geçirdiği kalp krizi sonrası 14 Haziran'da yaşama veda etti.

Çizer ve ressam Şafak Tavkul, 25 Haziran'da 58 yaşında vefat etti. İlk resim ve karikatür sergisini 1978'de henüz 15 yaşındayken açan Tavkul, öğrencilik yıllarından başlayarak çeşitli çocuk ve mizah dergilerinde çalışmış, çizerliğinin yanında gazetecilik de yapmıştı.

"Bizimkiler" dizisinin Cemil'i, oyuncu Uğurtan Sayıner ile oyuncu Ali Demirel de 28 Haziran'da yaşamını yitirdi.

Yeşilçam'ın usta isimlerinden oyuncu, yönetmen, senarist ve yapımcı Kartal Tibet, 1 Temmuz'da, 83 yaşındayken vefat etti. Yaklaşık 200 Yeşilçam filminde ve dizide yer alan sanatçı, Kemal Sunal'ın başrolde yer aldığı 56 film çekmişti.

Tiyatro ve sinema oyuncusu İbrahim Kalkan, geçirdiği kalp krizi nedeniyle 1 Temmuz'da 72 yaşındayken hayatını kaybetti. Sinemada en son "Karınca", "Yaralı Keklik" ve "Mavzer" filmlerinde önemli roller üstlenen oyuncu, yaklaşık 1,5 yıldır kanser tedavisi görüyordu.

Unutulmaz Yeşilçam filmlerinin yönetmeni, aynı zamanda senarist Mehmet Ekrem Dinler, 17 Temmuz'da 94 yaşında hayatını kaybetti. Daha çok çektiği aşk filmleriyle bilinen Mehmet Dinler'e, 48. Altın Portakal Film Festivali'nde "Yaşam Boyu Onur Ödülü" verilmişti.

Tiyatro oyuncusu Turgay Yıldız, tedavi gördüğü hastanede 56 yaşındayken 22 Temmuz'da, Yeşilçam'ın usta oyuncularından Nedret Güvenç ise 91 yaşında 31 Temmuz'da vefat etti.

"Öyle Bir Geçer Zaman Ki", "Kurtlar Vadisi Pusu" ve "Ezel"in de aralarında olduğu pek çok dizide rol alan usta oyuncu Hüseyin Özay, 3 Ağustos'ta 62 yaşında hayatını kaybetti. Özay, son olarak Diriliş Ertuğrul dizisinde "Korkut Bey" karakterini canlandırmıştı.

TRT sanatçısı Gültekin Aydoğdu, 6 Ağustos'ta 85 yaşındayken, Yılmaz Yüksel de 8 Ağustos'ta 84 yaşındayken hayatını kaybetti.

"Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinde otoriter ve geleneklerine bağlı bir Karadeniz kadını "Hayriye Ana" karakterini canlandıran Sabina Toziya, 11 Ağustos'ta 75 yaşında hayata veda etti. Toziya, Üsküp Devlet Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi almış, "Muhteşem Yüzyıl" dizisinin yanı sıra sinemada da "Bal Kaymak" ve "Annemin Yarası" filmlerinde oynamıştı.

Ferhan Şensoy ile İnci Çayırlı 31 Temmuz'da vefat etti

Tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu, senaryo yazarı, şair ve Ortaoyuncular Tiyatro Topluluğunun kurucusu Ferhan Şensoy, 31 Ağustos'ta 70 yaşında hayata veda etti. Yaşamı boyunca birçok oyuncu yetiştiren ve 1987'den "Ferhangi Şeyler" adlı tek kişilik gösterisini izleyiciyle buluşturan sanatçı, tarihi Ses Opereti'ni onarmış ve Ses 1885 adıyla açmıştı.

Türk Sanat Müziği geleneğinin önemli ve başarılı isimlerinden 86 yaşındaki İnci Çayırlı da Şensoy'la aynı gün vefat etti. 1998 yılında Kültür Bakanlığı tarafından "Devlet Sanatçısı" unvanına layık görülen Çayırlı, "Çileli Bülbül", "Son Nefes", "Kadın Asla Unutmaz", "Ayrılık" gibi sinema filmlerinin müziklerine imza atmıştı.

Tiyatro ve sinema sanatçısı Nusret Çetinel, 2 Eylül'de Ankara'da kalp krizi nedeniyle öldü. Seslendirme sanatçısı olarak da görev yapan Çetinel, TRT Çocuk ekranında yayınlanan Rafadan Tayfa adlı çizgi filmde "Basri Amca" karakterini, "İbi" adlı çizgi filmde "Tidebo" karakterini ve "Aslan" adlı çizgi filmde de "Hasan Dede" karakterini seslendirmişti.

Sezai Karakoç'un yaşama veda etmesi politika ve edebiyat çevrelerinde büyük üzüntü yarattı

Türkiye Çocuk Dergisi ile özdeşleşen "Hızır Bey" çizgi romanının yazar ve çizeri Talat Güreli de 15 Eylül'de 74 yaşında vefat etti.

Ressam, müzisyen ve yönetmen Mehmet Güreli'nin ağabeyi usta karikatürist, 1984'te Türkiye Çocuk dergisinde başlayan çalışmalarını "Hızır Bey -Kapoşvar'a Hücum!" ve "Hızır Bey – Prensler Savaşı" albümleriyle de okurların beğenisine sunmuştu.

Tedavi gördüğü hastanede 18 Ekim'de vefat eden karikatürist Yalçın Turgut Balaban'ın eserleri de Avrupa'da çeşitli sergilerde sanatseverlerle buluşmuştu. Balaban, aynı zamanda Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) tarafından 1983'te ilki gerçekleştirilen "Yılın Karikatüristi" ödülünü almıştı.

Şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç da 88 yaşındayken 16 Kasım'da hayatını kaybetti. Çıkardığı "Diriliş" adlı dergisiyle Türk yazı dünyasında derin izler bırakan Karakoç, dünya savaşlarından yenik çıkan İslam dünyasının yeniden dirilişini amaç edindi.

Karakoç, bu uğurda, yazı hayatı boyunca diriliş kavramı çevresinde zinde bir bilinç uyandırmaya çalışmış, başta şiir, siyaset ve düşünce olmak üzere, dünya Müslümanlarının uyanışına eserleriyle emek vermişti.

Şair, yazar ve ressam Mustafa Yazgan, 5 Aralık'ta 81 yaşındayken vefat etti. Ömrünün uzun bir kısmını yazı ve yayın faaliyetlerine ayıran Yazgan, Necip Fazıl Kısakürek'in öğrencilerindendi ve İslamcı Dergiler Projesi'nde de yer almıştı.

Aralık ayında da birçok önemli isim yaşamını yitirdi

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi, bilim insanı Prof. Dr. Teoman Duralı 6 Aralık'ta 74 yaşındayken hayata gözlerini yumdu.Kasım ayında kanser tedavisi nedeniyle 2 kez ameliyat geçiren Duralı, İstanbul'daki evinde vefat etti.

Yurt içi ve yurt dışında birçok üniversitede dersler veren, sayısız makaleye imza atan Duralı, son olarak TRT 2 ekranlarında seyirciyle buluşan "Felsefe Söyleşileri" programını yapıyordu.

Tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın, 69 yaşındayken 20 Aralık'ta vefat etti. "Ayı Yogi", "Rambo", "Rocky" ve "Fred Çakmaktaş" gibi karakterleri seslendirmesi ile hafızalara kazınan usta tiyatrocu, bir süredir Ümraniye'deki özel bir hastanede tedavi görüyordu.

Klasik Türk müziği sanatçısı, icracı ve bestekar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca ise 23 Aralık'ta 95 yaşındayken vefat etti. Türk sanat musikisinin son kalesi olarak gösterilen Devlet sanatçısı Yavaşça, 95 yıllık ömrüne 652 beste ile 256 ödül sığdırdı.

Bu yıl ayrıca ömrünü Türkçeye adamış bir gönül insanı olarak tanınan, basındaki Türkçe yanlışlarını tespit eden eleştirmen ve yazar Hüseyin Movit, Batı müziğinin Türkiye'deki öncülerinden kabul edilen Durul Gence, oyuncu Semra Dinçer, yayıncı Tevfik Rauf Baysal, müzisyen Ercan Turgut, Türk sanat müziği sanatçısı Faruk Tınaz, oyuncu Ali Murat Altınmeşe, gazeteci Yılmaz Yalçıner, gazeteci Ahmet Yener Özkesen, Türk pop müziği sanatçısı Serpil Barlas, Leman dergisinde çizdiği eserlerle tanınan karikatürist Kaan Ertem, arkeolog Prof. Dr. Altan Çilingiroğlu, Prof. Dr. Ümit Meriç'in abisi avukat Mahmut Ali Meriç, akademisyen ve yazar Yıldız Ecevit, gazeteci, şair ve yazar Orhan Seyfi Şirin, Yeni Akit gazetesi yazarlarından Atilla Özdür, oyuncu İncilay Şahin, tiyatro araştırmacısı Prof. Dr. Hülya Nutku ve müzisyen Ercan Turgut vefat eden isimler arasında yer aldı.

AA / Hilal Uştuk - Son Dakika Haberleri

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