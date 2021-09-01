Eda Ece, Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil olan Yasmin Erbil'e sahip çıktı: Bana emanet
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Eda Ece, Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil olan Yasmin Erbil'e sahip çıktı: Bana emanet

Eda Ece, Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil olan Yasmin Erbil'e sahip çıktı: Bana emanet
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Mehmet Erbil'in kızı Yasmin Erbil, FOX TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yasak Elma'nın kadrosuna dahil oldu. Dizinin başrol oyuncusu Eda Ece ise Instagram hesabından Erbil'le pozunu paylaşarak "Bana emanet" dedi.

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay gibi isimlerin yer aldığı Nesrin Cavadzade ve Erdal Özyağcılar gibi isimlerin ise ayrıldığı Yasak Elma, yeni sezon çekimlerine başladı. Senaryosuyla izleyiciyi ekrana kilitleyen dizinin kadrosuna yeni isimler de dahil oldu. Daha önce sunuculuk yapan Yasmin Erbil, yeni sezonda Yasak Elma dizisiyle hayranlarıyla buluşacak.

EDA VE YASMİN'DEN İLK POZ GELDİ

Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Yasmin Erbil, Yasak Elma'nın setinden paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Dizinin başrol oyuncusu Eda Ece ile bir pozunu paylaşan Erbil, "Aynı ama farklı" notunu ekledi.

Eda Ece ise Yasmin Erbil'le pozunu kendi Instagram hesabından paylaşıp abla Sezin Erbil'i etiketleyerek "Bana emanet" dedi.

Eda Ece, Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil olan Yasmin Erbil'e sahip çıktı: Bana emanet

ÇAĞATAY'IN SEVGİLİSİNİ OYNAYACAK

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in Yasak Elma dizisinde başrol oyuncusu Çağatay karakterine hayat veren Berk Oktay'ın sevgilisini oynayacağı ileri sürüldü. Erbil'in nasıl bir rolle izleyici karşısına çıkacağı ise henüz net değil.

Eda Ece, Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil olan Yasmin Erbil'e sahip çıktı: Bana emanet
Yasmin Erbil
Eda Ece, Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil olan Yasmin Erbil'e sahip çıktı: Bana emanet
Yasak Elma'nın yayın tarihi belli oldu
Yasak Elma'nın yayın tarihi belli oldu
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Eda Ece, Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil olan Yasmin Erbil'e sahip çıktı: Bana emanet - Haberler Magazin
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