08.09.2019 11:54

Eczacıbaşı VitrA Bozüyük'te yeni tesisini hizmete açtı

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı;

"Bizlere kucak açan Bozüyük'lülere destekleri için minnettarız"

500 kişi istihdam edilecek

BİLECİK - Türkiye'nin ilk seramik ihracatını yaparak sektörüne öncülük eden VitrA, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde tamamladığı ve robotlu sistemlerin kullanıldığı yeni nesil tesisini düzenlenen törenle faaliyete geçirdi.

Sektörünün ilk seramik fabrikası ile Ar-Ge merkezini kuran ve ilk ihracatına imza atan VitrA, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde faaliyete geçirdiği yeni nesil tesisiyle seramik sağlık gereçleri üretim kapasitesini 5,6 milyon adete yükseltti. Yeni yatırım kararında, özellikle Avrupa ülkelerinden gelen talebin etkili olduğu kaydedildi.

Yeni seramik sağlık gereçleri tesisinin ilk fazıyla, 250 bin adetlik kapasite artışı sağlanmıştı. Ağırlıklı olarak klozet üretimi yapılan tesiste, ikinci fazın tamamlanmasıyla birlikte, Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu'nun SSG üretim kapasitesi 1,1 milyon artışla 5,6 milyona ulaştı. 250 milyon TL'lik yatırımla hayata geçirilen ve 40 bin metrekare yeni üretim alanı elde edilen tesiste, yaklaşık 500 kişiye istihdam olanağı oluşturuldu. Grup, üretim kapasitesinin yükselmesiyle birlikte ihracatta da 40 milyon Euro'luk artış hedefliyor. Bu cironun 30 milyondan fazlası, yerli katma değer olarak ülkemizde kalacağı belirtildi.

"Bizlere kucak açan Bozüyük'lülere destekleri için minnettarız"

Yeni yatırımın devreye alınması nedeniyle, VitrA'nın Bozüyük'teki üretim kampüsünde açılış töreni düzenlendi. Saygı duruşu ve istiklal marşın okunması ile başlayan açılış töreninde konuşan Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, "Bizlere kucak açan Bozüyük'lülere destekleri için minnettarız" dedi.

Bülent Eczacıbaşı "Bugün burada sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Eczacıbaşı Topluluğu olarak, küresel rekabette gücümüzü artırmak üzere faaliyet gösterdiğimiz her alanda yatırımlarımıza devam ediyoruz. 2019-2020 dönemi için, 103 milyon avro tutarında yatırım hedefiyle ilerliyoruz. Yapı Ürünleri Grubumuz; Orta Avrupa, Rusya, İskandinavya, Britanya Adaları, Kuzey Amerika ve Hindistan başta olmak üzere, cirosunun yüzde 76'sını 75'ten fazla ülkeden elde ediyor. Üretimimizin büyük çoğunluğunu gerçekleştirdiğimiz ve içinde bulunduğumuz bu kampüs, grubumuzun kalbi ve bizim için çok değerli. Bozüyük'teki ilk seramik sağlık gereci tesisini, 1977'de kurduk. Bugün ise en yeni tesisimizi devreye alıyoruz. Başta yerel yöneticilerimiz olmak üzere, 42 yıldır bizlere kucak açan Bozüyük'e ve tüm Bileciklilere destekleri için minnettarız. Eczacıbaşı ve Vitra markaları gücünü sizlerden ve Türkiye'nin geleceğine duyduğu sonsuz güvenden alıyor. Daha fazla katma değer oluşturarak özelikle uluslararası rekabette avantaj kazanmak için araştırma ve geliştirmeye düzenli olarak yatırım yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"Türkiye ihracatının yüzde 50'sinden fazlasını tek başımıza yapıyoruz"

Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu Başkanı Ali Aköz ise Bozüyük ilçesinde faaliyete geçiren yeni nesil tesisini hakkında konuştu.

Ali Aköz konuşmasında, "Bugün burada Eczacıbaşı Yapı Ürünler Grubu'nun seramik sağlık gereçlerindeki son tesisinin açılışı için buradayız. Bu tesisi biz 250 milyon lira yatırımla yaptık. 1 milyon 100 bin adet seramik gereci üretecek. Ağırlıklı ihracattaki talebi karşılamak için yaptığımız bir tesis. Bizim beklentimiz bu tesisin ihracatımızı 40 milyon Euro kadar arttırmasıdır. Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu, banyo ve karo alanında ürünleri olan ve çeşitli öncü markalarla, VitrA, Artema, Villeroy-Boch ve Burgbad markalarıyla hizmet veren öncü bir kuruluş. Bizim ağırlıklı olarak Türkiye'de pazar lideri olmakla beraber ağırlıklı olarak yurtdışında çalışmaktayız. Yaklaşık işimizin yüzde 70-75'i yurtdışında diyebiliriz. Toplam 4 ülkede 13 fabrikamız var. 30 milyon metrekare seramik karo, 5,6 milyon adet seramik sağlık gereci, 2 milyon adet armatür kapasitemiz var. Bununla beraber diğer ürünlerde de 400 bin adet banyo mobilyası modülü üretiyoruz. 1 milyon üstünde kapak, 500-600 bin üstünde de gömme rezervuar üretimimiz var. Türkiye'nin bu alanlardaki ihracatında önemli bir bölümünü biz yapıyoruz. Mesela seramik sağlık gereçlerinde Türkiye önemli bir ihracatçı ülke, dünyada 5. sırada. Türkiye'nin ihracatının yüzde 50'sinden fazlasını tek başına biz Vitra olarak yapıyoruz. Ağırlıklı olarak Avrupa Birliği ülkelerine ihracatımız var. İngiltere, Almanya, Fransa'da pazarda ilk 3 sırada yer almaktayız "diye kayıt etti .

"Çok sayıda aile ekmek sahibi olacak"

Son olarak Bilecik Valisi Bilal Şentürk bir konuşma yaptı. Vali Bilal Şentürk,

yeni nesil tesisinde çok sayıda aile ekmek sahibi olacağını belirtti.

Bilal Şentürk, "Bugün bizim için çok özel bir gün. Niye özel? Çünkü Osmanlı'nın kurulduğu topraklar olan Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nin 738.'sini bugün kutluyoruz. Yine bugün Bilecik'in kurtuluşunun 97. yıldönümünü kutladık. Kutlamalarımız devam etti. Bugün burada 372 yeni ailenin ekmek sahibi olabileceği, çalışarak ailesine ekmek götürebileceği bir düzen kurabileceği ülkemiz ve ilimiz adına çok önemli ekonomik katma değer oluşturan bir tesisin açılışını yapıyoruz. Arkasından da yine ilimize saygıdeğer Bülent Eczacıbaşı beyefendinin himayeleriyle bir eğitim kurumu kazandıracağız. İnşallah onun da protokolünü yapacağız. Yani 1 günde bu kadar zenginlik, bu kadar bolluk yaşamak hakikaten bizim için son derece heyecan verici bir unsur" dedi.

Konuşmaların ardından tesisin açılış törenine geçildi. Açılışın ardından tesisin gezilmesi ile tören sona erdi.

Düzenlenen törene; Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Eczacıbaşı Topluluğu CEO'su Atalay Gümrah, Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu Başkanı Ali Aköz ve Başkan Yardımcısı Oğuzhan Gürsoy, Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Genel Müdürü Ferit Erin ve Fabrika Direktörü Tuna Tümer, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Çimse İş Sendikası Genel Başkanı Zekeriya Nazlım, AK Parti İlçe Başkanı Hüsnü Ersoy, TSO Başkanı Buğra Levent, bazı il müdürleri ile fabrika çalışanları katıldı.

Törenden önce sabah saatlerinde Türkiye'nin çeşitli medya kuruluşlarından gelen temsilcilere yeni açılan tesisi hakkında bilgilendirmek amacıyla bir toplantı da gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA