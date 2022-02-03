Eczacı Umut'tan 13 gündür haber yok

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da eczacı Umut Gökçen'den haber alamayan ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu. Aile, Gökçen ile en son görüşen A.E.B. hakkında 'hürriyeti tahdit', 'tehdit', 'insan kaçırma' ve 'cinayet' iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

Eczacı Umut Gökçen'den 22 Ocak'tan bu yana haber alamayan ailesi, İl Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusu yaptı. Ağabeyi Umut Gökçen'in hayatından endişe eden Mehmet İlhan Gökçen, daha sonra Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek A.B.E. hakkında 'hürriyeti tahdit', 'tehdit', 'insan kaçırma' ve 'cinayet' suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu. Dilekçesinde endişelerini dile getiren Mehmet İlhan Gökçen, "Ağabeyim kaybolmadan önce bana yaşadıklarını anlattı. 20 Ocak akşamı 07 MSP 92 plakalı aracı ile seyir halinde iken şüpheli A.B.E. koşarak yandan otomobile çarpmıştır. Ardından kendisini yere atmıştır. Yaralandığını iddia etmesi üzerine ambulans çağrılmış ve hastaneye kaldırılmıştır. Ancak bu olay nedeni ile vücudunun hiçbir yerinde yaralanma olmamış ve taburcu edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Umut Gökçen'in 13 gündür kayıp olduğunu söyleyen Mehmet İlhan Gökçen'in avukatı Cengizhan Gököz, daha önceden trafik kazası süsü verilmiş bir olay yaşandığını ve bu durumun şüphe uyandırdığını belirtti. A.B.E.'nin, Umut Gökçen'e bir kötülük yapılmış olabileceğinin müvekkilleri tarafından kendisine iletildiğini ifade eden Cengizhan Gököz, "Gökçen ailesinin, bu kişinin Umut Gökçen'i para alabilmek için rehin almış olabileceği veya öldürmüş olabileceği gibi kaygıları var. Ayrıca Umut Gökçen'in psikolojisi itibarıyla intihara meyilli olduğu dile getirildi. Dolayısıyla iki varsayım üzerinde bu soruşturma yürütülüyor. 'Öldürüldü mü, intihar mı etti' şeklinde bir endişe var. Bunun araştırmasını yetkili kurumlarca yapıyoruz. Diliyoruz ki sağ olarak müvekkilimin kardeşi bulunsun" dedi.