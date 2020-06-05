Economist Dergisi, Türkiye'nin Koronavirüsle Mücadelesini Övdü İngiltere merkezli Economist dergisi, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini övdü. Economist'te yer alan yazıda Türkiye'nin koronavirüs ile birçok ülkeden daha iyi mücadele ettiği belirtildi.

İngiltere merkezli Economist dergisi, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini övdü. Economist'te yer alan yazıda Türkiye'nin koronavirüs ile birçok ülkeden daha iyi mücadele ettiği belirtildi.

Türkiye'nin Koronavirüsle Mücadelesine Övgü

Economist dergisi, Türkiye'nin yaygın olarak uygulanan diğer karantina uygulamalarından farklı bir yöntem izlediğini ifade etti. Yazıda, "Tüm ekonomiyi komaya sokmak yerine gençleri ve yaşlıları evde tuttu ve her gün müşterilerle yüz yüze gelenler dışındaki diğer insanların işlerine gitmelerine izin verdi" ifadesi yer aldı.

Economist dergisinde "Hafta sonları ve tatillerde sokağa çıkma yasağı uygulandı. 1 Haziran'dan itibaren uçaklar bazı iç hat seferlerine yeniden başlarken kafe, restoran, plajlar ve parklar açıldı. Ama çocuklar ve yaşlılar, her hafta birkaç saatlik izin dışında yine evlerinden çıkamıyor. Bu strateji işe yaramış görünüyor. Risk grubundakiler salgından büyük ölçüde kurtulurken, enfekte olan yetişkinlerin ise çoğu iyileşti" diye belirtildi. Koronavirüste Son Durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son açıklamaya göre ülkemizde 4 Haziran itibarıyla toplam vaka sayısı 167.410 oldu. Ülkemizde yeni tip koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 4.630'a yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 131.778 olarak açıklandı.