Kanal D ekranlarında 9 Ağustos 2021 tarihinden itibaren başlayan Ece Üner ile Susma programı sonrası Ece Üner'in hayatı merak konusu oldu. Vatandaşlar Ece Üner kimdir, kaç yaşında, nereli? Ece Üner evli mi? Ece Üner eşi kim? sorularını araştırmaya başladı.

ECE ÜNER KİMDİR?

Tam adı Özge Ece Üner'dir. 21 Temmuz 1981, İstanbul doğumludur. Bir dönem CNN Türk'te genel müdürlük yapan Dinç Üner'in kızıdır. Liseyi Koç Özel Lisesinde bitirdikten sonra Koç Üniversitesi Sosyoloji ve Tarih bölümlerinden 2003 yılında mezun oldu. Paris'te Sorbonne Üniversitesinde Fransızca dil eğitimi, Brüksel'de ise Avrupa Birliği konusunda eğitim aldı. Dialog Spikerlik ve Sunuculuk Okulunu dönem birincisi olarak bitirdi.

Kariyeri

Üner, kariyerine 1999 yılında Koç Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde hem eğitim hayatına hem de stajyer olarak kariyerine başladı. 2003 Irak Savaşı sırasında NTV Haber Merkezi'nde çeviri ve haberler yaptı. 2002'den 2006 yılının Ocak ayına kadar NTV muhabiri olarak diplomasi ve ekonomi alanlarında yoğunlaştı. Aralarında İran ve İsrail Meclis Başkanları, İran İçişleri Bakanı, Çek Cumhurbaşkanı, Amerikan Savunma Bakanlığı Başdanışmanı Richard Perle, Bill Clinton'ın Başdanışmanı Richard Holbroke, Amerika'nın Türkiye Büyükelçileri, İngiliz, Rus, Fransız ve Alman devlet bakanlarının da bulunduğu birçok üst düzey devlet adamıyla özel röportajlar yaptı. Formula 1 Bahreyn Pisti'nden haberler yaptı. 2005 Ağustos ayında İstanbul'da koşulan Formula 1 Grand Prix'sine gazeteci olarak yaptığı katkılardan dolayı bir plaketle ödüllendirildi. 2006 yılında Star TV'de muhabirlik yaptı. Mayıs 2006'da CNN Türk'e geçip kanalın spor servisinde çalıştı ve hafta sonu spor haberlerini sundu. Mart 2007'de CNN Türk'te Orkun Yazgan ile birlikte Yeni Gün isimli haber programını sunmaya başladı. Ağustos 2009'da Habertürk'e geçti. 2010'da Olduğu Gibi adlı tartışma programını, 2011'de ise Akşam Raporu isimli haber programını sunmaya başladı. 2012'den Aralık 2017'ye kadar Habertürk TV'deki Enine Boyuna isimli tartışma programını sundu. Meslektaşı Deniz Bayramoğlu ile 2013'te evlendi. 6 Ocak 2014'ten itibaren Show Ana Haber bültenini sundu ve 5 Haziran 2015 tarihinde yerini Jülide Ateş'e bıraktı. Jülide Ateş'in Show Ana Haber spikerliğini bırakmasının ardından Ece Üner, 8 Ocak 2018'de tekrar bu görevi devraldı. 3,5 yıl görev yaptığı Show TV Ana Haber'den 26 Haziran 2021 tarihinde istifa etti. Reality bir program sunmak üzere Kanal D ile anlaştı. Kısa bir süre sonra 9 Ağustos 2021 tarihinde Ece Üner ile Susma adlı kriminal programı sunmaya başladı. Program 17 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan 95. bolümü ile sona erdi.

Ece Üner çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Ayrıca Medya Ekonomisi, Dünya Medyası, Medya Tarihi ve Küresel İletişim üzerine yazıları ve tezleri bulunmaktadır.

12 yıl atletizmle uğraşan Üner'in, 1500, 3000 ve 5000 metrelerde İstanbul ve Türkiye dereceleri bulunmaktadır.

Çalıştığı TV kanalları

2002-2006: NTV

2006: Star TV

2006-2009: CNN Türk

2009-2018: Habertürk TV

2014-2015, 2018-2021: Show TV

2021: Kanal D

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