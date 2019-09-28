Ece Üner kimdir? Ece Üner deprem yorumu tepki çekti!

28.09.2019 14:46

İstanbul'da 5.8 büyüklüğünde yaşanan deprem sonrası Ece Üner canlı yayında yorum yaptı. Ecer Üner deprem yorumu ile tepki çekerken AFAD Ece Üner'e sert bir cevap verdi. Ece Üner kimdir? Ece Üner deprem yorumu, Ece Üner'e AFAD'dan sert cevap!

ECE ÜNER'DEN TEPKİ DİKKAT DEPREM YORUMU

Ece Üner korkutan deprem sonrası canlı yayında "İstanbul'da olası bir depremde bizlerin toplanma alanı olarak belirlenen 493 bölgeden 416'sına AVM, rezidans ve gökdelen inşa edilmiş. Neyse ki deprem anında alışveriş yapabileceğimiz yüzlerce AVM alternatifi var" ifadelerini kullandı.

AFAD BAŞKANI GÜLLÜOĞLU'NDAN ECE ÜNER'E TEPKİ!

Ece Üner'in canlı yayındaki toplanma alanları yorumundan sonra AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu'ndan cevap geldi. AFAD Başkanı "Ece Üner güya gazetecilik yapmış. Hayret bir şey! Acaba kimi aradı sordu toplanma alanı kaç tane var diye, acaba E-devlete hiç girip baktı mı? Bu nasıl bir gazeteciliktir? Hangi yılda kaldınız? Nasıl bilgi topladınız? AFAD olarak toplumu yanlış bilgilendirdiğiniz için hukuki yollara başvuracağız. Herkesi yaptığı işte sorumlu davranmaya, insafa, izana davet ediyorum."dedi.

ECE ÜNER KİMDİR?

Ece Üner'in deprem yorumu ve sonrasında AFAD başkanının cevap vermesiyle Ece Üner kimdir sorusu akılara geldi.

Özge Ece Üner 1981'de İstanbul'da doğdu.

Türk sunucu ve habercidir.

Uzun bir süre CNN Türk'te çalıştıktan sonra Habertürk'e geçmiştir. Günümüzde Habertürk'te Enine Boyuna isimli programı hazırlayıp sunmaktadır.

Bir dönem CNN Türk'te genel müdürlük yapan Dinç Üner'in kızıdır. Liseyi Koç Özel Lisesi'nde bitirdikten sonra Koç Üniversitesi Sosyoloji bölümü mezun oldu. Paris'te Sorbonne Üniversitesi'nde Fransızca dil eğitimi, Brüksel'de ise Avrupa Birliği konusunda eğitim aldı.

Üner, kariyerine Avrupa Birliği muhabiri olarak başladı.

Bir süre NTV'de çalıştıktan sonra 2006'da, CNN Türk'ün spor servisinde çalıştı ve haftasonu spor haberlerini sundu.

Mart 2007'de CNN Türk'te Orkun Yazgan ile birlikte Yeni Gün isimli haber programını sunmaya başladı. Ağustos 2009'da Habertürk'ye geçti.

2010'da Olduğu Gibi adlı tartışma programını, 2011'de ise Akşam Raporu isimli haber programını sunmaya başladı.

2012'de beri Enine Boyuna programını sundu.

Ece Üner, 8 Şubat 2013 tarihinde CNN Türk spikerlerinden Deniz Bayramoğlu ile Roma'da evlendi.

Ece Üner, 6 Ocak 2014 tarihinden itibaren Erhan Çelik'in yerine Show Tv hafta içi Ana Haber sunuculuğu görevine gelmiştir.

TMSF'den Ciner Grubuna devredilen Show Tv'deki işine, 9 Haziran 2015 tarihinde son verildi. Ece Üner'in yerine Jülide Ateş getirildiği belirtildi. 8 Ocak 2018 tarihinde Jülide Ateş Show Ana Haberden ayrılınca yerine 10 Ocak 2018 tarihinde tekrar Ece Üner getirildi.