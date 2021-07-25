Ece Erken ve eşi darp edildiğini iddia etmişti. Mekandan açıklama geldi!
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Ece Erken ve eşi darp edildiğini iddia etmişti. Mekandan açıklama geldi!

Ece Erken ve eşi darp edildiğini iddia etmişti. Mekandan açıklama geldi!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ece Erken, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu Bodrum'la gittikleri mekanda darp edildiklerini açıklamıştı. Sunucunun bu sözlerinden sonra Yalıkavakta Mücver Restaurant konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Ece Erken, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu Bodrum'la gittikleri mekanda darp edildiklerini söylemişti. Instagram'dan açıklama yapan sunucu, gelen 19 bin 250 bin TL'lik hesaba itiraz ettikleri için dapr edildiklerini söylemişti. Yalıkavak Mücver Restaurant ise olayın iki misafir arasında gerçekleştiğini belirtti. Çift, Yıldız Tilbe'yi izlemeye gitmişti.

Yalıkavak Mücver Restaurant yetkilileri, "Basın Mensuplarının Dikkatine; Dün akşam mekanımızda iki misafirimiz arasında bilinmeyen nedenlerle çıkan sözlü tartışma, üzücü bir arbede ve kavga ile sonuçlanmıştır. Olay daha fazla büyümeden arbedeye müdahale eden güvenlik ekibimiz, tatsız hadisenin taraflarını hızla mekan dışına almış, üzücü hadisenin büyümesine ivedilikle engel olunmuştur. Tatsız kavganın mekan dışındada devam edebileceği endişemiz üzere Emniyet birimleri tarafımızdan bilgilendirilmiş ve tedbir amaçlı mekana davet edilmiştir... Mesai merfumu gözetmeksizin çalışan polisimiz, olaya mümkün olan en kısa sürede müdahale ederek yaşanan tatsızlığın başka üzücü olaylara sebebiyet vermemesi için gereken her türlü hassasiyeti ve özveriyi göstermiştir. Tüm bunlara rağmen bazı sosyal medya hesaplarında, bazı internet sayfalarında ve bir takım merdivenaltı haber sitelerinde kavganın "fahiş hesap" sebepli olduğu iddiaları bizleri bir kez daha üzüntüye sevk etmiştir... Bu iddia kesinlikle yalandır... Böylesine güdümlü ve mesnetsiz iddilarda bulunmak yerine, arzu eden, merak eden herkesle yemekli galalardaki fiyat politikamızı bir kez daha paylaşmaktan mutluluk duyarız. Bizim için bütün misafirlerimiz değerlidir, önemlidir ve eşsizdir... Sezon başından bu yana onlarca sahne performansına ev sahipliği yapan, yüzlerce müzikseveri ağırlamaktan gurur duyduğumuz mekanın bundan sonraki felsefeside aynı olacaktır. Dün gece yaşanan tatsız hadise ve bugün çeşitli mecralarda ortaya atılan asılsız iddialar ile ilgili tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı ve hukuken konunun takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız" açıklamasını yaptı.

Ece Erken ve eşi darp edildiğini iddia etmişti. Mekandan açıklama geldi!
Ece Erken ve eşi darp edildiğini iddia etmişti. Mekandan açıklama geldi!

Kaynak: Snob Magazin

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Ece Erken ve eşi darp edildiğini iddia etmişti. Mekandan açıklama geldi! - Haberler Magazin
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