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Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu arasında kriz mi var?

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Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu arasında kriz mi var?

Geçtiğimiz haziran ayında Bodrum'da sessiz sedasız evlenen ünlü sunucu Ece Erken ile avukat eşi Mahmutyazıcıoğlu'nun arasında kriz mi var? İşte detaylar...

Geçtiğimiz haziran ayında sürpriz bir şekilde evlenen Ece Erken ile Mahmutyazıcıoğlu'nun sosyal medya yaptıkları hamle şaşırttı. İkili, Instagram'dan birbirini takipten çıkması kafalarda soru işareti bıraktı. Üç ay önce Bodrum'da nikah masasına oturan ikiliden Erken, eşiyle karelerini de kaldırdığı görüldü.

Avukat Mahmutyazıcıoğlu'nun, Erken'le tek karesi ise sayfasında duruyor. Erken, evlendikten hemen sonra eşinin isminin baş harfini ve soy isimini profiline ekleyerek, yanına siyah kalp emojisi bırakmıştı. Erken'in bu yazıyı da kaldırması, sevenlerinin dikkatinden kaçmadı. Bu hamlelerden sonra ikilinin, 'boşanacaklar mı? sorusu akıllara geldi.

Erken, proflinde sadece Ece Erken ismini bıraktı.

Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu arasında kriz mi var?

Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu arasında kriz mi var?

Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu arasında kriz mi var?

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Haber: Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu arasında kriz mi var? - Haberler Magazin
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