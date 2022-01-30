ECE DİZDAR'DAN ESRA EROL'A TEPKİ

Esra Erol'a konuk olan E. Y., sosyal medyaya damga vurdu. 40 yaşındaki evli adama kaçan 18 yaşındaki kızla konuşan Esra Erol gözyaşlarına boğuldu.

"Bu nedir ya 18 yaşındasın kızım sen, bu mu geleceğin, bu mu kendine layık gördüğün hayat, o çatı katını mı kendine layık görüyorsun" diyerek sitem etti. Erol'un canlı yayında yüzünü göstermek istemeyen 18 yaşındaki kızı azarlaması tepki çekti. Twitter'da gündem olan Erol'a eleştirilere geldi.

RTÜK SEN BUNLARLA İLGİLEN

Oyuncu Ece Dizdar'da Erol'a Twitter'dan tepki gösterdi. Dizdar, "Mide bulandırıcı. Bunları ekranda görmek istemiyorum bu normalleştirmeyi kabul edemiyorum artık. İfşa edilmek istemeyen mağduru ifşa, psikolojik şiddet, fail aklayıcılık, mağdura bedenini korusaydın suçlaması ne ararsan var. RTÜK sen bununla ilgilen" diyerek, sitem etti.

ESRA EROL KİMDİR?

12 Mayıs 1982 yılında İstanbul'da doğdu. Annesi Necla Sinoplu, babası Seyfi ise göçmendir. Polis olan babanın 5 kız çocuğundan ortancasıdır Erol... Kardeşleri Pervin, Filiz, Eda ve Bihter'dir. Sunucu, kız Lisesi çini seramik mezunudur. Erol, Açık Öğretim Fakültesi'nden mezun olmuştur. Esra Erol, Altın Kelebek En İyi Kadın Sunucu ödülünü aldı. Ali Özbir ile evli ve iki çocuk annesidir.

KARİYERİ

2003: Siemens Mobile Kuşak (Sunucu) (Teknoloji TV)

20052007: Turkuaz (Kanal D)

20072008: Dest-i İzdivaç (Flash TV)

20082009: Esra Erol'la İzdivaç (Star TV)

20092013: Esra Erol'la Evlen Benimle (atv)

20132015: Esra Erol'la (FOX)

2015günümüz: Esra Erol'da (atv)

OYUNCULUK KARİYERİ

Kalp Gözü (TV Dizisi) (Kanal 7) - 2004

Cennet Mahallesi (Hayat Kadını) (TV Dizisi) (Show TV) - 2004

Çemberimde Gül Oya (TV dizisi) - 2005[2]

Başkan (TV Filmi) - 2005

Tuzak (Banu) (TV Dizisi) - 2005

Kanal-İ-Zasyon (Konuk Oyuncu) (Film) - 2009

Kamerayla İzdivaç (Film) - 2010

Alemin Kıralı (Yılbaşı Özel, 56 Bölüm) (TV Dizisi) (atv) - 2012

Yalan Dünya (TV Dizisi) Kanal D - 2012

ECE DİZDAR KİMDİR?

Ece Dizdar, 23 Kasım 1981'de İstanbul'da doğdu. Denizaltılarda çalışan babasının görevi nedeniyle çocukluğu boyunca Türkiye'nin birçok şehrinde ve Pakistan, Belçika, İngiltere gibi ülkelerde bulundu. Gezdiği yerlerde genelde DoDDS Amerikan okullarında eğitim gördü. Ortaokul yıllarında Belçika'da müzikal oyunculuğu, ses ve dans üzerine eğitim aldı ve iki yıl boyunca çocuk konservatuarı kapsamında izleyici karşısına çıktı. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesini bitirdikten sonra Londra'ya taşınan Ece Dizdar, ARTSED oyunculuk akademisinde burslu olarak oyunculuk eğitimi gördü ve profesyonel oyunculuk kariyerine adım attı. Oyuncu, Tiyatro DOT için Shopping and Fzx ve Festen gibi oyunların çevirilerini yaptı. Profesyonel reklam ve tanıtım dublajcılığı yapıyor. Ece Dizdar İngiltere'de ve Türkiye'de tiyatro, televizyon ve Sinema alanlarında oyunculuk yapmaya devam ediyor.