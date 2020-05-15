Ecdat mirasına sahip çıkan Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü, ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ecdat mirasına sahip çıkan Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü, ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor

Aydın Vakıflar Bölge Müdürü Reşit Akçalı, Aydın, Muğla ve Denizli illerinde 2019-2020 yılı içerisinde 9 kültür varlığı eserin restore edildiğini, 8 restorasyon çalışmasının halen devam ettiğini belirtti.

Ecdat mirasına sahip çıkan Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü, ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor
15.05.2020 12:01 | Son Güncelleme: 15.05.2020 12:02

Aydın Vakıflar Bölge Müdürü Reşit Akçalı, Aydın, Muğla ve Denizli illerinde 2019-2020 yılı içerisinde 9 kültür varlığı eserin restore edildiğini, 8 restorasyon çalışmasının halen devam ettiğini belirtti.

Vakıflar Genel Müdürlüğü hayır hizmetlerinin salgın hastalık sürecinde de aralıksız devam ettiğini belirten Reşit Akçalı, "Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türkiye Genelinde 81 vilayette 12 ay boyunca yapmış olduğu hayır hizmetlerinin yanı sıra ecdat yadigarı tarihi vakıf eserlerin restorasyonunu da aralıksız devam ettirmektedir. Hayırsever ecdadımız, tarihler boyunca 'Şefkat ve Merhamet' duyguları içerisinde ve Allah'ın rızasını kazanmak için, tüm canlıların yaşamına, insanların dini ve sosyal hayatına fayda sağlayacak birçok vakıf kurmuş ve vakıfları yoluyla da bir çok hayır müesseseleri inşa etmişlerdir. İçinde bulundukları topluma katkı sağlamak için hiçbir karşılık beklemeden yarışan ecdadımızı rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Bugün, ecdadımızın kurduğu vakıflardan elde edilen gelirler ile kuşaklar arası köprü görevi yapan Vakıflar Genel Müdürlüğünün himayesinde ve öncülüğünde, ihtiyaç sahibi insanlarımıza gıda yardımı ve nakdi yardımlarımız aralıksız devam etmektedir. Bu vesileyle, Bölge Müdürlüğümüzün sorumluluk alanında bulunan Sultan Ahmet Han Vakfı, Mihrişah Valide Sultan Vakfı ve diğer vakıflarımızdan elde edilen gelirler ile Aydın, Denizli ve Muğla ilinde toplam 663 ihtiyaç sahibi aileye 12 ay boyunca kuru gıda yardımı, muhtaç durumda olan toplam 109 kişiye düzenli olarak ayda 914,49 TL muhtaç aylığı yardımı ve toplam 475 öğrenciye öğretim süresince her ay karşılıksız burs olarak nakdi yardım yapılmaktadır. Kuru gıda yardım paketlerimiz, Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından hijyen koşullarına uygun paketlenerek Bölge Müdürlüğümüze gönderilmekte ve Bölge Müdürlüğümüz tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine temassız olarak PTT kargo vasıtasıyla teslim edilmektedir. Nakdi yardımlarımız ise ilgili kişilerin Banka hesaplarına her ay düzenli olarak yatırılmaktadır" dedi.

Kültürel mirası koruma çalışmalarına aralıksız devem edildiğini kaydeden Akçalı, "Ecdadımızın kurduğu vakıflar yoluyla inşa edilen ve bizlere miras bırakılan vakıf kültür varlıklarının ayakta kalması ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak için yine vakıflardan elde edilen gelirler ile restorasyon çalışmalarımızda aralıksız devam etmektedir. Bölge Müdürlüğümüz tarafından 2019-2020 yılı içerisinde 9 adet vakıf kültür varlığı eserin restorasyonu tamamlanmış olup, 8 adet restorasyon çalışması halen devam etmektedir. Ayrıca, Genel Müdürlüğümüz tarafından yatırım programına alınan 6 adet vakıf kültür varlığı eserin restorasyon ihalesi de 2020 yılı içerisinde yapılacaktır. Bütün bu hizmetler, vakfiyelerde yazılı hayır şartlarını yerine getirmek amacıyla yapılmaktadır. Bölge Müdürlüğümüz ve şahsım adına ramazan bayramınızı tebrik eder, sağlık, sıhhat ve huzur içerisinde nice bayramlara erişmeyi niyaz ediyorum" şeklinde konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı Haber
Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı
Son dakika: 81 ilde koronavirüs denetimi ve huzur uygulaması yapılacak Haber
Son dakika: 81 ilde koronavirüs denetimi ve huzur uygulaması yapılacak
Sedat Peker'i tehdit eden Güniz Akkuş gözaltında! Haber
Sedat Peker'i tehdit eden Güniz Akkuş gözaltında!
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 18'e yükseldi Haber
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 18'e yükseldi
Tanju Çolak: Fatih Terim'e yakışan, Hasan Şaş'tan sonra kendisinin de istifa etmesidir Haber
Tanju Çolak: Fatih Terim'e yakışan, Hasan Şaş'tan sonra kendisinin de istifa etmesidir
Arınç'tan, camilerden her gün dua ve salavat okunmasına tepki: Bu bir bidattır Haber
Arınç'tan, camilerden her gün dua ve salavat okunmasına tepki: Bu bir bidattır
Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi
Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi
Son Dakika: Nisan ayında merkezi yönetim bütçe açığı 43,2 milyar TL oldu
Son Dakika: Nisan ayında merkezi yönetim bütçe açığı 43,2 milyar TL oldu
35 kişinin üfürükçüden virüs kaptığı iddiası Türkiye'yi karıştırdı ancak gerçek çok başka çıktı
35 kişinin üfürükçüden virüs kaptığı iddiası Türkiye'yi karıştırdı ancak gerçek çok başka çıktı
Uykusunda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı
Uykusunda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı
Adana'da termometreler 45 dereceyi gösterdi
Adana'da termometreler 45 dereceyi gösterdi
Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz
Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz
17 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
17 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Japon kız, Pir Sultan Abdal türküsü söyledi
Japon kız, Pir Sultan Abdal türküsü söyledi
İspanya'da çöp atmaya giderken farklı süper kahraman kostümü giyen baba-kız fenomen oldu
İspanya'da çöp atmaya giderken farklı süper kahraman kostümü giyen baba-kız fenomen oldu
MİT, PKK'nın sözde Mahmur üst düzey yöneticisi Galya Bekir'i etkisiz hale getirdi
MİT, PKK'nın sözde Mahmur üst düzey yöneticisi Galya Bekir'i etkisiz hale getirdi
Şanlıurfa Valisi: Yardım kuyruklarındaki yoğunluğun önüne geçemiyoruz
Şanlıurfa Valisi: Yardım kuyruklarındaki yoğunluğun önüne geçemiyoruz
Rakibinin kulağını ısıran Tyson yıllar sonra itiraf etti: 3 milyon dolarlık cezadan fazlasını kazandım
Rakibinin kulağını ısıran Tyson yıllar sonra itiraf etti: 3 milyon dolarlık cezadan fazlasını kazandım
Trump sınırsız fon sağlamayı planlıyor! Ocak ayına kadar 300 milyon doz korona aşısı hazır olabilir
Trump sınırsız fon sağlamayı planlıyor! Ocak ayına kadar 300 milyon doz korona aşısı hazır olabilir
Tekirdağ'a tarla yollarından gitmek isteyen sürücüler yakalandı
Tekirdağ'a tarla yollarından gitmek isteyen sürücüler yakalandı
Tanju Çolak'tan Arda Turan'a çok konuşulacak öneri: Galatasaray'a yardımcı antrenör ol
Tanju Çolak'tan Arda Turan'a çok konuşulacak öneri: Galatasaray'a yardımcı antrenör ol
Meslek lisesinde ultraviyole ışınlarıyla koronavirüs öldüren robot geliştirildi
Meslek lisesinde ultraviyole ışınlarıyla koronavirüs öldüren robot geliştirildi
Brezilyalı eski futbolcu Lincoln: Galatasaray'ın müthiş bir taraftarı vardı
Brezilyalı eski futbolcu Lincoln: Galatasaray'ın müthiş bir taraftarı vardı
Fatih Terim liglerin başlamasıyla ilgili ilk kez konuştu: Aceleci değil temkinli olmalıyız
Fatih Terim liglerin başlamasıyla ilgili ilk kez konuştu: Aceleci değil temkinli olmalıyız
Ahmet Türk'ten Sırrı Süreyya Önder'e 'Aracı' eleştirisi: Siyasette saklı kalması gerekenler vardır
Ahmet Türk'ten Sırrı Süreyya Önder'e "Aracı" eleştirisi: Siyasette saklı kalması gerekenler vardır
Kalp masajıyla hayata döndürülen adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Kalp masajıyla hayata döndürülen adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Altınordu'nun genç yıldızı Ravil Tavgir ile Avrupa'nın dev kulüpleri ilgileniyor
Altınordu'nun genç yıldızı Ravil Tavgir ile Avrupa'nın dev kulüpleri ilgileniyor
Zonguldak'ın Gümeli beldesinde ilk koronavirüs vakası tespit edildi
Zonguldak'ın Gümeli beldesinde ilk koronavirüs vakası tespit edildi
Rumen çalıştırıcı Razvan Lucescu: Fenerbahçe'nin teklifiyle ilgilenmiyorum
Rumen çalıştırıcı Razvan Lucescu: Fenerbahçe'nin teklifiyle ilgilenmiyorum
Galatasaray Futbol Takımı'ndaki bir personelde koronavirüs tespit edildi
Galatasaray Futbol Takımı'ndaki bir personelde koronavirüs tespit edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Berat Albayrak Fahrettin Koca Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Cem Yılmaz Serdar Ortaç Yılmaz Erdoğan
Spor Bülent Uygun Ergin Ataman Sergen Yalçın Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Çocuk Karar Futbol Beşiktaş
Şu an buradasınız: Ecdat mirasına sahip çıkan Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü, ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.5.2020 12:37:56. #1.14#
title