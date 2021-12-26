Ebru Yaşar izdihamı

İSTANBUL (Snob Magazin) - Güzelliyle büyüleyen Yaşar, Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş ile düet yaptığı dinlenme rekorları kıran yeni şarkısı 'İçime Ata Ata'yı" sahnede ilk kez seslenirdi. Gecede ayrıca müşteriler tarafından 300 şampanya patlatılarak mekanda rekor kırıldı. 2021'de İstanbul'da son sahnesini alan Yaşar'a 'Bu yıl en çok sahne programı yapan alan isimlerin başında geldiği hatırlatılırken, "Çok şükür diyorum. Çok teşekkür ederim. İnsanların göstermiş olduğu ilgi ile bütün çıktığımız sahne aldığımız mekanları hıncahınç dolduruyorlar. Onlara layık olabiliyorsak, güzel sahneler yapabiliyorsak ne mutlu. Her hafta sonu mutlaka işlerimiz var. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. İstanbul'da yılı burayla kapatıyorum. Yıl bitecek 2022'i yine burayla açacağım" dedi. Yeni düet şarkısı 'İçime Ata Ata' ile büyük bir başarı yakalayan Yaşar, tüm dijital platformlarda bir numara olması ve iki haftada Youtube'de 25 milyonu geçmesiyle ilgili olarak, "Çok mutluyuz. Sevileceğini etki yapacağını biliyorduk. Ama dünya listelerine girecek kadar, bu kadar büyük ölçüde oldu. Demek ki insanların içine ne kadar çok atmış olduğu şeyler varmış. Hepimiz ne kadar çok şey içimize atıyormuşuz. Hep beraber 'İçime Ata Ata'yı söyleyerek içimizi döktük. Öyle bir şarkı oldu. Biz şarkılarımız da ruhlara dokunmaya çalışıyoruz. Dokunuyoruz da herhalde öyle görüyorum. Çok mutluyum vallahi. İlk defa bu akşam söyleyeceğim. Geçen haftaki sahnede provaları yetişemedi. Bu hafta bakalım burada söyleyeceğim" dedi.

2021 yılının nasıl geçtiği sorulan Yaşar, " Benim için çok güzel geçti. Şahsım adıma soruyorsanız, her anlamda çok güzeldi. Ufak tefek aksaklıklar hastalıklar oldu ama. Onun dışında öncelikle tüm dünyaya bir an önce koranavirüsten kurtulmayı diliyorum. Sağlıklı olmayı diliyorum. Sonra da ekonomimizin tez zamanda çok normal hale gelmesini iyileşmesini diliyorum. İnşallah yeni yılda hiçbir şey olmamış gibi hayatımıza devam etmeyi diliyorum" dedi.Daha önce ödüllerini koymak için bir ev yaptırdığını söyleyen Yaşar, 2021'de birçok yeni ödüller aldığı da hatırlatılarak bunları alabilecek yeni bir alan düşünüyor musunuz? Sorusuna, "Valla normal daire ayarlamıştık. Villaya geçeceğiz" diyerek espri yaptı.

2022'den beklentilerini de açıklayan Ebru Yaşar, "Herkes için sağlık diliyorum. Memleket için şahsım için çocuklarım için sağlık sıhhat diliyorum. Ondan sonra da çalışmaya devam. Bizler böyle güzel şarkılar söyleyeceğiz. İnsanlar gelip dinleyecekler birbirimize moral vereceğiz en önemlisi bu" dedi. Yılbaşı mesajı da vermeyi ihmal etmeyen başarılı sanatçı, "Herkese mutlu yıllar diliyorum. Herkesin yeni yılı kutluyorum. Herkesin gönlüne göre olsun diliyorum. Umudumuzu kaybetmeyelim. Umut, bu dünyadaki en önemli ve en güzel şey. Umut ettiğimiz yaşıyoruz ve hayallerimizin peşinde koşmaya devam edelim" diyerek sözlerini tamamladı.