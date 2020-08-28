Ebru Timtik cenaze töreni ne zaman, nereye defnedilecek? Ebru Timtik Ebru Timtik neden öldü, suçu neydi? Ebru Timtik kimdir? Ebru Timtik mesleği ne?
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Ebru Timtik cenaze töreni ne zaman, nereye defnedilecek? Ebru Timtik Ebru Timtik neden öldü, suçu neydi? Ebru Timtik kimdir? Ebru Timtik mesleği ne?

Adli yargılanma talebiyle ölüm orucu başlatan Ebru Timtik, ölüm orucunun 238. Gününde vefat etti. 238 günlük ölüm orucu sonrasında Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi'nde hayata veda eden Ebru Timtik hakkında Ebru Timtik Ebru Timtik neden öldü, suçu neydi, Ebru Timtik kimdir, Ebru Timtik mesleği ne, Ebru Timtik cenaze töreni ne zaman merak edildi.

Ebru Timtik cenaze töreni ne zaman, nereye defnedilecek? Ebru Timtik Ebru Timtik neden öldü, suçu neydi? Ebru Timtik kimdir? Ebru Timtik mesleği ne?
28.08.2020 07:43 | Son Güncelleme: 28.08.2020 07:55

Ebru Timtik, Adil yargılanma talebiyle ölüm orucu başlatmıştı. 238 gündür ölüm orucunda olanEbru Timtik Sadi Konuk Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Avukat Ünsal Aytaç ve yaşamını yitiren avukat Ebru Timtik için bir süredir, insan hakları savunucuları, meslektaşları ve bazı siyasiler acil tahliye talebinde bulunuyordu. Peki, Ebru Timtik cenaze töreni ne zaman, nereye defnedilecek? Ebru Timtik Ebru Tİmtik neden öldü, suçu neydi? Ebru Timtik kimdir? Ebru Timtik mesleği ne?

EBRU TİMTİK KİMDİR?

İstanbul Barosuna kayıtlı avukat olan Ebru Timtik aynı zamanda Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesidir. Diğer 17 avukata birlikte "terör örgütü üyeliği" ve "terör örgütü yöneticiliği" suçlamasıyla yargılandı. Timtik, DHKP-C terör örgütü üyeliği suçlamasından tutuklanmıştı.

EBRU TİMTİK MESLEĞİ NE?

Ebru Timtik İstanbul Barosuna kayıtlı avukattır.

EBRU TİMTİK CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN?

Ölüm orucunun 238'inci gününde yaşamını yitiren tutuklu avukat Ebru Timtik'in cenazesinin kaldırıldığı ATK önündeki bekleyiş sürüyor.

Ebru Timtik için İstanbul Barosu önünde anma programı düzenlenecek daha sonra Cumartesi günü Gazi Mezarlığı'nda defnedileceği ifade edildi.

Ebru Timtik cenaze töreni ne zaman, nereye defnedilecek? Ebru Timtik Ebru Timtik neden öldü, suçu neydi? Ebru Timtik kimdir? Ebru Timtik mesleği ne?
Ebru Timtik

EBRU TİMTİK NEREYE DEFNEDİLECEK?

Avukatlar, Timtik'in yakınlarının otopsi yapılmasının istemediği bilgisini paylaşarak, yaptıkları görüşmelere dair şu bilgileri paylaştı: "Aile ve meslektaşlarının kararı cenaze buradan alınıp Sultangazi ilçesinde bulunan Gazi Mahallesi Cemevi'ne götürülecek. Burada yapılacak dini vecibelerinin ardından Timtik'in vasiyeti üzerine annesinin bulunduğu Gazi Mezarlığına defnedilecek. Emniyet yetkilileri bize 'neden bu gece ya da yarın değil Cumartesi defnedeceksiniz' diye sordu. Biz de 'cenazemizin yakınları gelecek o yüzden Cumartesi defnedeceğiz' dedik. Bunun üzerine kendi aralarında görüşüp bize dönüş yapacaklar."

Cenazenin verilmemesi gibi bir durumun da gelişebileceğine dikkati çeken avukatlar, her türlü gelişmeye karşı ATK önünden ayrılmayacaklarını sözlerine ekledi.

EBRU TİMTİK NEDEN ÖLDÜ?

Çağdaş Hukukçular Derneği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Adil yargılanma talebi ile 238 gündür ölüm orucunda olan avukat arkadaşımız Ebru Timtik'i az önce kaybettik."

EBRU TİMTİK SUÇU NEYDİ?

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, 20 Mart 2019'da iki avukatın da aralarında olduğu ÇHD üyesi 18 avukata toplam 159 yıl ceza verdi. Mahkemenin gerekçeli kararında, Halkın Hukuk Bürosu'nda avukat olarak çalışan Timtik ve Ünsal hakkında "yakalanan örgüt mensuplarına örgüt talimatlarını ilettiği, örgütle arasındaki irtibatı sağladığı, kuryelik yaptığı" suçlamaları yer aldı.

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) ve Halkın Hukuk Bürosu üyesi avukatların yargılandığı davada, "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla Ebru Timtik'e 13 yıl 6 ay, Aytaç Ünsal'a 10 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

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