Ebru Şancı kimdir? Ebru Şancı kaç yaşında, nereli?
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Ebru Şancı kimdir? Ebru Şancı kaç yaşında, nereli?

Eski model Ebru Şancı, 16 yaşında podyumlarda yer almaya başladı. Henüz 18 yaşında 2001 Miss Globe Brezilya'da birincilik elde etti. Uzun süre New York'ta çalışma hayatına devam etse de 2010 yılında ülkeye geri dönüş yaptı. Göztepeli Alpaslan Öztürk ile evli olan Ebru Şancı hayatı haberimizde.

Ebru Şancı kimdir? Ebru Şancı kaç yaşında, nereli?
31.08.2020 18:32 | Son Güncelleme: 31.08.2020 18:38

Ebru Şancı, eğitimini New York Üniversitesi Oyunculuk bölümünde aldı. Sayısız projede yer alan başarılı model FHM Türkiye magazininde '100 Sexiest Women In The World' olarak yer aldı. İşte, Ebru Şancı kariyeri ve biyografisi.

EBRU ŞANCI KİMDİR?

Şancı, eğitimini Bahçelievler Anadolu Lisesi, Londra Regent's College, New York Üniversitesi (Oyunculuk-Drama) bölümlerinde tamamladı. Kariyeri boyunca dünyaca ünlü birçok modacının defilelerinde ve marka yüzü olarak katalog çekimlerinde yer alan Ebru Şancı, FHM Türkiye magazininde '100 Sexiest Women In The World' listesinde yer aldı. Son olarak yer alacağı yeni projeleri için Hollywood yıldızlarının da oyunculuk eğitim aldığı London Academy of Music and Dramatic Art kurumunda eğitim almaya başladı.

Ebru Şancı kimdir? Ebru Şancı kaç yaşında, nereli?

16 yaşında model olarak podyumlarda yer almaya başlayan Ebru Şancı, 18 yaşında Brezilya'daki 2001 Miss Globe güzellik yarışmasında birinci oldu. Uzun yıllar New York'ta kariyerini sürdürdükten sonra 2010 yılı sonlarında Türkiye'ye kesin dönüş yaparak model ve oyunculuğun yanı sıra İstanbul ve Türkiye genelinde concierge hizmetleri veren bir şirket kurdu. Halen şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmaktadır.

Ebru Şancı kimdir? Ebru Şancı kaç yaşında, nereli?

Ebru Şancı, 7 Eylül 2015 tarihinde futbolcu Alpaslan Öztürk ile Eskişehir'de evlendi. Ardından Belçika'da bir şatoda düğün töreni yapıldı.

Ebru Şancı kimdir? Ebru Şancı kaç yaşında, nereli?

DİZİLERİ

Yağmurdan Kaçarken (2013)-Dizi

Ceza (Arzu) (2014)-Film

Ebru Şancı kimdir? Ebru Şancı kaç yaşında, nereli?

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