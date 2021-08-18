EBRU ŞALLI'NIN EŞİNİ ARAYAN HACİZ MEMURLARI ESKİ EŞİYLE KARŞILAŞTI

ESKİ manken Ebru Şallı'nın kocası Uğur Akkuş'a ulaşmaya çalışan haciz memurları, Harun Tan'ı karşılarında buldu.

ESKİ manken Ebru Şallı'nın kocası Uğur Akkuş'a ulaşmaya çalışan haciz memurları, Harun Tan'ı karşılarında buldu.

Eski manken Ebru Şallı'nın kocası Uğur Akkuş, bir bankadan çektiği 30 milyon lira kredinin 1 milyon 500 bin lirasını ödemeyince hakkında icra işlemleri başlatıldı. Haciz işlemleri için polis ve avukatlar, Akkuş'un Arnavutköy'deki iş yerine gitti. Ancak Uğur Akkuş'u iş yerinin kapalı olduğu görüldü. Bunun üzerine eşi Ebru Şallı'nın adresine gidilmesine karar verildi. Ebru Şallı'nın kayıtlarda görülen Beşiktaş'taki adrese gidildiğinde ise haciz memurlarına kapıyı Şallı'nın eski kocası Harun Tan açtı. Yapılan incelemede Ebru Şallı'nın Harun Tan'dan ayrıldıktan sonra ikamet kaydını değiştirmediği tespit edildi. İcra memurları ve avukatları adreslerde tutanak tuttuktan sonra ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı