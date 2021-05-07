Ebru Gündeş ve Reza Zarrab, 11 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in ihanete uğradığı gerekçesiyle boşanma davası açtığı Reza Zarrab ile 11 yıllık evliliği resmen bitti. Çekişmeli olarak başlayan boşanma davası, Gündeş'in ihanet iddialarının basına yansımasının ardından Zarrab'ın anlaşmalı boşanmayı kabul etmesiyle kısa sürede sonuçlandı. Çiftin kızının velayeti de anneye verildi.

Gündeş, boşanma dilekçesinde, New York'a yaptığı son ziyarette kızını Zarrab'ın evine bırakıp bir otelde konakladığını belirtmişti. Sanatçının bu sefer de otelde konaklamayı tercih ettiği konuşulanlar arasında yer aldı.

Çiftin 10 yaşındaki kızı Alara'nın velayeti ise Zarrab'la belirli aralıklarla görüşme gerekçesiyle anne Ebru Gündeş 'e verildi. İddiaya göre Ebru Gündeş, bu kararın ardından Alara'yı ABD'nin New York kentinde yaşayan Zarrab'ın yanına götürdü.

NE OLMUŞTU?

Türk müziğinin güçlü seslerinden Ebru Gündeş, 11 yıldır evli olduğu Reza Zarrab'a "evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı" gerekçesiyle Bodrum Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açmıştı. Gündeş dilekçede eşinin başka kadınlarla ilişkisi olduğunu hatta o kadınlardan birini kendisinin de yakından tanıdığını belirtmişti.

Gündeş'in "Tanıyorum" dediği kadının Hadise olduğu iddia edilmişti. Konu hakkında açıklama yapan Hadise "Kimse benim namusumu, şerefimi lekeleyemez. Avukatım Hakan Öncel aracılığı ile tüm hukuki yollarla bu mübarek ramazan gününde bana bunu yaşatanlara hesabını soracağım" diyerek yasak aşk iddialarını kesin bir dille yalanlamıştı. Bir dönem Hadise ile birlikte çalışan Ebru Gündeş ise arkadaşı ve eşi hakkında çıkan yasak aşk iddialarına sessiz kalmıştı.