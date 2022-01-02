Eber Gölü'nün eski haline gelmesi için kaçak bentler açılmaya başlandı

Haritadan silinme noktasına gelen Eber Gölü'nün kurtarmak için harekete geçildi

Eber Gölü'nü besleyen en önemli su kaynağı olan Akarçay'daki kaçak bentler açılıyor

AFYONKARAHİSAR - Türkiye'nin en önemli göllerinden biri olan ancak son yıllarda kuruma aşamasına gelen Eber Gölü'nü kurtarmak için hayata geçirilen eylem planı kapsamında gölü besleyen Akarçay üzerine izinsiz olarak yapılan bentler açılmaya başlandı.

Büyük bir kısmı Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçe sınırları içerisinde kalan ve son yıllarda kuraklıkla birlikte bilinçsiz sulamanın da etkisi ile adeta kuruma aşamasına gelen Eber Gölü'nü kurtarmak için hayata geçirilen eylem planının ikinci aşamasına geçildi. Plan kapsamında gölü besleyen su kaynaklarının göle ulaşması için çalışmalara başlandı. Bu kapsamında Eber Gölü'nün en fazla besleyen su kaynaklarından biri olan ve yaklaşık 90 kilometre uzunluğunda olan Akarçay üzerine sulama maksatlı yapılan kaçak bentler Devlet Su İşleri ekipleri tarafından tek tek açılmaya başlandı. Bentlerin açılması ile Akarçay'ın Eber Gölü'ne daha hızlı ve daha fazla su taşıyacağı öğrenildi. Oluşturulan bentlerin büyük çoğunluğunun ise sulama maksadı ile izin alınmadan, kaçak yapılan bentler olduğu öğrenildi.

"Eber Gölü haritadan silinme noktasına geldi"

Çalışmalarla ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan Eber Gölü Yaşatma Derneği Başkanı Ömer Faruk Kalay, gölü kurtarmak için her şeyi yapmaya hazır olduklarını ifade etti. Kalay, "Eber Gölü Türkiye'nin en verimli ve en güzel göllerinden birisi. Burası binlerce kişiye istihdam sağlayan ve binlerce canlıya yaşam alanı sağlayan hem ekonomik hem de ekolojik açıdan önemli bir sulak alan. Eber Gölü, sazlıkları, kamışı ve balığı ile ülke ekonomisine katkı sağlayan bir göldür. Ne yazık ki insanların yanlış su kullanımı ve küresel ısınmanın etkisi ile Eber Gölü haritadan silinme noktasına geldi. Bizde bunun önüne geçmek için çalışmalara başladık" dedi.

"Çalışmalar 2 gündür devam ediyor"

90 kilometre uzunluğu ile Afyonkarahisar'ın en önemli çaylarından birisi olan ve Eber Gölü'nü büyük oranda besleyen Akarçay üzerine izinsiz bentler oluşturulduğunu bununda gölün beslenmesine büyük zarar verdiğini ifade eden Kalay açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Akarçay'da yasal olmayan kaçak bentlerle su tutulduğu gözlemlendi. Özellikle kışın 4 aylık sürede çayırlara, meralara bu tutulan suyu verdiklerini belirledik. Proje kapsamında bu bentlerin kaldırılmasına karar verildi. 2 gündür DSİ'nin tüm ekipmanları ile Akarçay üzerindeki kaçak olan bu 7 bendi kaldırdık."

Öte yandan, bentlerin kaldırılma çalışmalarının ilerleyen günlerde de devam edeceği kaydedildi.