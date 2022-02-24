EA Sports, FIFA lisansını tekrardan gündeme getirdi

EA CEO'su Wilson, Kasım ayında şirket içi bir toplantıda, futbol organıyla yapılan lisans görüşmelerinin durumu hakkında yaptığı en açıklayıcı yorumlarda, FIFA lisansının EA'nın oyun serisine "engel" olduğunu söyledi.

New York Times'ın haberine göre Ea Sports, her yıl güncellenmiş bir sürüm yayınlayan oyunun satışları, Kaliforniya merkezli yapımcı Electronic Arts için son yirmi yılda 20 milyar doları aşmış durumda. Ancak, FIFA da paraya çevirmiş durumda: Lisans anlaşması, şu anda yılda 150 milyon dolar değerinde olan kuruluşun en değerli ticari anlaşması haline geldi.

Ea Sports'un icra kurulu başkanı ve genel müdürü Cam Weber tarafından yapılan açıklamada Weber, "Önümüze baktığımızda, küresel EA Sports futbol oyunlarımızı yeniden adlandırma fikrini de araştırıyoruz" dedi.

EA'nın 10 yıllık FIFA isim anlaşması bu yılki Katar Dünya Kupası'ndan sonra tekrardan anlaşılmazsa EA Sports'un bir sonraki oyunun adı FIFA 23 olmayacak. EA'nın hesaplamasının bir parçası olarak tüm zamanların en popüler video oyunlarından birini yeniden markalamak zorunda kalsa bile, herhangi bir rakibin Pazar hakimiyetine meydan okumasının olası olmadığıdır.

EA'nın konumu, Şampiyonlar Ligi'ni yöneten UEFA gibi kuruluşlarla yapılan 300'den fazla benzer lisans anlaşması ve dünyadaki yerel ligler ve müsabakalar sayesinde futbol oyun endüstrisi üzerinde neredeyse tam kontrole dönüşü.

EA Sports'un FIFA lisansını yenilememesi durumunda hem isim hem de logo değişikliğine gitmek zorunda kalacak.