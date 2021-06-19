Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner CHP'den istifa ettiğini duyurdu
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Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner CHP'den istifa ettiğini duyurdu

Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner CHP'den istifa ettiğini duyurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner, davranışlarının partinin temel ilkeleri ve etik değerleriyle bağdaşmadığı iddiasıyla kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilmesinin ardından yazılı açıklama yaptı.

Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner, davranışlarının partinin temel ilkeleri ve etik değerleriyle bağdaşmadığı iddiasıyla kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilmesinin ardından yazılı açıklama yaptı. CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katıldığını duyuran Başkan Öner, "CHP'nin kuruluşunda yerlilik ve millilik olan bir partinin yerli ve milli olan her şeye karşı durmasını ve muhalefet uğruna devletle vatandaş arasındaki güven ilişkisini zedelemeye çalışmayı reddediyorum" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Osmaniye Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner'in davranış ve tutumlarının partinin temel ilkeleri ve etik değerleriyle bağdaşmadığı iddiasıyla kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildiğini duyurmasının ardından Başkan Öner yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamasında "CHP'nin kuruluşunda yerlilik ve millilik olan bir partinin yerli ve milli olan her şeye karşı durmasını ve muhalefet uğruna devletle vatandaş arasındaki güven ilişkisini zedelemeye çalışmayı reddediyorum" diyen Öner, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılmaya karar verdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletin safında yer aldığına yürekten inandığı Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katılmaya karar verdiğini ifade eden Başkan Öner yaptığı yazılı açıklamada, "2019 yerel seçimlerinde Düziçi halkının yüzde 60'ına yakınının teveccühü ile belediye başkanı oldum. O günden bu yana ilçeme hizmet etmek için gayretle çalışıyorum. O günden bu yana ülkemizde ve dünyada birçok gelişmeye birlikte şahit olduk, birlikte etkilendik. Bu süreçte yaşadığımız birçok hayal kırıklığı oldu. Bu hayal kırıklıklarının en büyüğünü ise cumhuriyetimizin kurucusu ve istiklal mücadelemizin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisinde yaşadım. Üzülerek söylüyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi kuruluşundaki vizyondan ve sahip olması gereken misyondan tamamen uzaklaşmış, bu ülkenin temel taşları olarak da sayabileceğimiz "Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, İnkılapçılık ve Laiklik" ilkelerini neredeyse unutmuştur. Kuruluşunda yerlilik ve millilik olan bir partinin yerli ve milli olan her şeye karşı durmasını aklım almıyor, ruhum kabul etmiyor. Muhalefet uğruna halkın iradesini hiçe saymayı, büyük Türk Milletini terörle mücadelesinde yalnız bırakmayı, yeniliklere karşı anlamsız bir ön yargı ile yaklaşmayı, laiklik adı altında bu ülkenin inancına karşı cephe almayı, devlet ve vatandaş arasındaki güven ilişkisini zedelemeye çalışmayı reddediyorum. Saydığım tüm bu hususları uzun uzun düşünerek devletime, milletime, vatanıma ve bayrağıma olan inancımdan dolayı Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında bulunmanın hemşerilerime hiçbir katkısı olmayacağını düşündüğüm için bugün itibari ile Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği muasır medeniyet seviyesine uluşmayı kendine şiar edinen ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletin safında yer aldığına yürekten inandığım Adalet ve Kalkınma Partisine katılmaya karar verdim. Düziçi'ne Osmaniye'ye ve aziz hemşerilerime hayırlı olmasını diliyor, saygılarımı sunuyorum" görüşlerine yer verdi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner CHP'den istifa ettiğini duyurdu - Haberler
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