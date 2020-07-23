DÜZCE Hurda nallardan süs eşyaları yapıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DÜZCE Hurda nallardan süs eşyaları yapıyor

Hurda nallardan süs eşyaları yapıyorDÜZCE'de, at çiftliği sahibi Murat Seyok, at yarışları sonrası deforme olarak hurdaya ayrılan nallardan isimlik, plaket, nazar boncuğu ve süs eşyaları yapıyor.

23.07.2020 09:24 | Son Güncelleme: 23.07.2020 09:33

Hurda nallardan süs eşyaları yapıyor

DÜZCE'de, at çiftliği sahibi Murat Seyok, at yarışları sonrası deforme olarak hurdaya ayrılan nallardan isimlik, plaket, nazar boncuğu ve süs eşyaları yapıyor.

Karaca Hacı Musa Mahallesi'ndeki at çiftliğinde yarışlara katılacak atlarla ilgilenen Murat Seyok, hurdaya ayrılan nalları değerlendiriyor. Veli Efendi, İzmir gibi önde gelen hipodromlar başta olmak üzere Türkiye genelinde yapılan at yarışları sonrası yarış atlarında kullanılan ve hurdaya ayrılan nalları toplayan Seyok, onlardan isimlik, süs eşyası, plaket yapmaya başladı. Seyok'un yaptığı ürünler Halis Karataş gibi ünlü jokeyler başta olmak üzere birçok ismin evini süslüyor.

'BİZDE AT ÇOK ÖNEMLİ'

At tutkusundan bahseden Murat Seyok, "At tutkumuz, biz öncelikle Kuzey Kafkasya göçmeniyiz, Çerkez'im. Düzce yöresinde at yarışları tertip edilirdi. Sakarya'nın Hendek ilçesinden Kastamonu Taşköprü'ye kadar olan bölgede at yarışları olurdu. Babamız bizi götürürdü. O zaman Düzce'de çok fazla eğlence olayı yoktu. Babamızın yanında giderken bu işi sevdik. Bizde at çok önemli. Kafkas dilinde ata 'Şı' diyoruz. Bu aynı zamanda eş veya kardeş anlamına da geliyor. Dolayısı ile bizim kültürümüzde at önemli bir yer kaplıyor" dedi.

'UĞURLU OLDUĞUNA İNANILDIĞINI GÖRÜNCE ÜRÜN YAPMAYA BAŞLADIM'

Seyok, at nalından ürün yapma fikrinin nasıl ortaya çıktığından bahsederek, "Çiftliği açtığımızda 20 yıl önce bir dekorasyon yapma ihtiyacı hissettim. Bu nalları ben hipodromdan toparladım, hepsini hiç işlenmemiş vaziyette gördüğüm yerlere ters vaziyette çaktım. Daha sonra İrlanda'dan yabancı misafirimiz geldi. Bu alanı beğendiğini ancak stratejik hatalar yaptığımızı söyledi. 'Nalları ters asıyorsun, aslında yukarı doğru bakması lazım ve içerisine şansın dolması lazım' dedi. Araştırdığımda birçok kültürde at nalının uğurluğu olduğuna inanıldığını gördüm. Böylece tasarımlara başladık. Önce boncuk üretimine başladık. Ardından ham nal plaketler veya gravürlü plaketler olayına girdik. Şu anda az da olsa at sevenlerden siparişler almaya başladık" diye konuştu.

BÜTÜN NALLAR AT YARIŞLARINDA KULLANILDI

İşlediği nalların at yarışlarında kullanılan nallar olduğunu söyleyen Seyok, "Bunların hepsi yarış atı nalı. Yarış atlarında kullanılan ömrünü yitirmiş normalde, hurdaya gidecek ürünleri ben alıyorum, temizliyorum. Bu şekilde değerlendiriyorum" dedi.

PLAKETLER İLGİ GÖRÜYOR

Özellikle plaketlerin ilgi gördüğünü belirten Seyok, "Plaketlere ilgi yoğun. Gelen misafirlere hediye ediyoruz. Doğum günleri ve özel günlerde misafirlerimize hediye ediyoruz. Gittiğim birçok yerde evlerde, balkonlarda gördüğüm zaman hoşuma gidiyor. Türkiye'de 6- 7 bin üretilmiş ürünüm var" diye konuştu.

'ÜNLÜ İSİMLERİN EVLERİNDE DE VAR'

Ürünlerin birçok ünlü ismin de evinde olduğunu ifade eden Seyok, şöyle konuştu:

"Bu ürünler birçok ünlünün evine de gitti. Jokeyler Selim Kaya, Halis Karataş gibi isimlere hediyeler verdik. Sevilen bir ürün oldu. Özelliği tek olması. Nallar birbirinden farklı olduğu için bir şekilde kişiye özgü bir hediye olmuş oluyor. Bu kişiye özel oluyor. Fabrikasyon, bir anda 100- 200 adet yapılan bir ürün değil."

DÜZCE Hurda nallardan süs eşyaları yapıyor

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Maskeden ceza kesilen gencin arkadaşı muhabire sordu: Zeki Müren de bizi görecek mi? Güncel
Maskeden ceza kesilen gencin arkadaşı muhabire sordu: Zeki Müren de bizi görecek mi?
Köprüde yoldan çıkan tır, 5 metre yükseklikten alt yola devrildi 3. Sayfa
Köprüde yoldan çıkan tır, 5 metre yükseklikten alt yola devrildi
Real Madrid'li Vinicius, Türk model Elif Aksu ile reklam filminde oynadı Spor
Real Madrid'li Vinicius, Türk model Elif Aksu ile reklam filminde oynadı
İmamoğlu, Süleyman Soylu'yla Adalar'daki elektrikli araç sorununu görüşürken Cumhurbaşkanı arayıp müjdeyi verdi Politika
İmamoğlu, Süleyman Soylu'yla Adalar'daki elektrikli araç sorununu görüşürken Cumhurbaşkanı arayıp müjdeyi verdi
Filistinli genç, koronavirüs tedavisi gören annesini görmek için her gece pencereye tırmandı Dünya
Filistinli genç, koronavirüs tedavisi gören annesini görmek için her gece pencereye tırmandı
Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi Yaşam
Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi
Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay! Kendisine emanet edilen köpeği tecavüz ederek öldürdü
Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay! Kendisine emanet edilen köpeği tecavüz ederek öldürdü
Arı sokan vatandaş, kalp krizi geçirdi
Arı sokan vatandaş, kalp krizi geçirdi
Pınar Gültekin'in katilinin ailesi, haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinde bulundu
Pınar Gültekin'in katilinin ailesi, haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinde bulundu
Pınar'ın acısı dinmeden bir cinayet daha! Cani koca, 8 yıllık eşini uykusunda boğarak öldürdü
Pınar'ın acısı dinmeden bir cinayet daha! Cani koca, 8 yıllık eşini uykusunda boğarak öldürdü
Tekstil fabrikasında koronavirüs paniği! Çalışanlar karantina altına alındı
Tekstil fabrikasında koronavirüs paniği! Çalışanlar karantina altına alındı
Pınar Gültekin'in cenazesini kadınların omuzlaması dikkat çekti
Pınar Gültekin'in cenazesini kadınların omuzlaması dikkat çekti
21 yaşındaki Tuğçe'yi 1.5 yıldır taciz eden Nurettin Şeyhmusoğlu tutuklandı
21 yaşındaki Tuğçe'yi 1.5 yıldır taciz eden Nurettin Şeyhmusoğlu tutuklandı
Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu'ndan itiraf: Sinirime hakim olmayı futbol sonrası başaracağım
Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu'ndan itiraf: Sinirime hakim olmayı futbol sonrası başaracağım
10 yaşındaki çocuğu istismar ettiği öne sürülen şüpheli, linç girişimi sırasında kaçtı
10 yaşındaki çocuğu istismar ettiği öne sürülen şüpheli, linç girişimi sırasında kaçtı
Taşımacılık ve kargo sektöründe yeni uygulama 'gelal' başladı
Taşımacılık ve kargo sektöründe yeni uygulama 'gelal' başladı
ABD'den Türkiye'ye küstah çağrı: Meis Adası yakınlarında tüm eylem planlarını iptal edin
ABD'den Türkiye'ye küstah çağrı: Meis Adası yakınlarında tüm eylem planlarını iptal edin
Aydınlı vatandaş, ürettiği ejder meyvelerinin tanesini 15 ile 25 TL arasında satıyor
Aydınlı vatandaş, ürettiği ejder meyvelerinin tanesini 15 ile 25 TL arasında satıyor
Muğla'da Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından canice öldürüldüğü ev görüntülendi
Muğla'da Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından canice öldürüldüğü ev görüntülendi
Ayasofya Camii'nin içinde Kur'an-ı Kerim okunarak ses ve akustik kontrol edildi
Ayasofya Camii'nin içinde Kur'an-ı Kerim okunarak ses ve akustik kontrol edildi
Eşini defalarca kez bıçaklayan adam, sağlık ekiplerini arayıp intihar ettiğini söyledi
Eşini defalarca kez bıçaklayan adam, sağlık ekiplerini arayıp intihar ettiğini söyledi
Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor
Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor
Meteoroloji'den Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için sağanak uyarısı
Meteoroloji'den Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için sağanak uyarısı
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı
Chelsea'yi evinde 5-3 mağlup eden şampiyon Liverpool, kupasına kavuştu
Chelsea'yi evinde 5-3 mağlup eden şampiyon Liverpool, kupasına kavuştu
Merve Boluğur, Instagram'da yüzünü gizlediği sevgilisiyle el ele görüntülendi
Merve Boluğur, Instagram'da yüzünü gizlediği sevgilisiyle el ele görüntülendi
Serinlemek için dereye giren genç öğretmen, boğularak hayatını kaybetti
Serinlemek için dereye giren genç öğretmen, boğularak hayatını kaybetti
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
Asırlık lezzet çeçil peyniri geleneksel yöntemlerle üretilmeye devam ediyor
Asırlık lezzet çeçil peyniri geleneksel yöntemlerle üretilmeye devam ediyor
Pınar Gültekin'in Özgecan Aslan'ın öldürülmesine ilişkin yazdığı tweetler ortaya çıktı: Böyle şerefsizler asılmalı
Pınar Gültekin'in Özgecan Aslan'ın öldürülmesine ilişkin yazdığı tweetler ortaya çıktı: Böyle şerefsizler asılmalı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Mensur Işık Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Serdar Ortaç Şeyma Subaşı Tuvana Türkay Michael Jackson
Spor Ali Koç Okan Buruk Ünal Karaman Hikmet Karaman Emre Belözoğlu
Daha Fazla Plaka Kodu Birol Çetin Plaka Kodları Yenilik Partisi
Şu an buradasınız: DÜZCE Hurda nallardan süs eşyaları yapıyor - Düzce
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.7.2020 09:36:16. #1.15#
title