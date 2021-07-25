Duygu Özaslan olay olan Gülşen'in kıyafetini giydi

Gülşen'in Alaçatı'daki konserinden giyip eleştiri aldığı transparan kıyafetin aynısını Duygu Özaslan da giydi. Sosyal medya fenomeni, şarkıcıya mesaj da gönderdi. İşte detaylar...

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, Gülşen'in sahnede giyip, olay olan transparan kıyafeti giydi.

Özaslan, iç çamaşırı üzerine giydiği transparan kıyafetle çektirdiği fotoğrafı Instagram'dan paylaştı. Özaslan, "Gülşen'e aşırı yakışan pantolondan almışımdır" diye yazdı. Özaslan evlilik hazırlığı yaptığı basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la tatiline devam ediyor.

Kaynak: Snob Magazin