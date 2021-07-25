Duygu Özaslan olay olan Gülşen'in kıyafetini giydi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Duygu Özaslan olay olan Gülşen'in kıyafetini giydi

Duygu Özaslan olay olan Gülşen'in kıyafetini giydi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Gülşen'in Alaçatı'daki konserinden giyip eleştiri aldığı transparan kıyafetin aynısını Duygu Özaslan da giydi. Sosyal medya fenomeni, şarkıcıya mesaj da gönderdi. İşte detaylar...

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, Gülşen'in sahnede giyip, olay olan transparan kıyafeti giydi.

Özaslan, iç çamaşırı üzerine giydiği transparan kıyafetle çektirdiği fotoğrafı Instagram'dan paylaştı. Özaslan, "Gülşen'e aşırı yakışan pantolondan almışımdır" diye yazdı. Özaslan evlilik hazırlığı yaptığı basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la tatiline devam ediyor.

Duygu Özaslan olay olan Gülşen'in kıyafetini giydi
Duygu Özaslan olay olan Gülşen'in kıyafetini giydi

Kaynak: Snob Magazin

Kendisini istediği yere götürmeyen taksiciyle tartışan Yusuf Güney, ilk kez konuştu: Şikayetçi oldum
Kendisini istediği yere götürmeyen taksiciyle tartışan Yusuf Güney, ilk kez konuştu: Şikayetçi oldum
Oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ile Semiha Bezek aşk mı yaşıyorlar?
Oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ile Semiha Bezek aşk mı yaşıyorlar?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici Mustafa Sarıgül Mevlüt Çavuşoğlu Oğuzhan Asiltürk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Derya Uluğ Hülya Avşar Mohammed Al Saloussi
Spor Diego Ali Koç Gedson Fernandes Taylan Antalyalı Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Duygu Özaslan olay olan Gülşen'in kıyafetini giydi - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.7.2021 18:30:07. #1.16#

title