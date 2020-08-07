Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı Geçtiğimiz günlerde selülitli fotoğraflarıyla magazin gündemine bomba gibi düşen Duygu Özaslan, sosyal medyadan cesur paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Son olarak bikinili pozunu takipçilerinin beğenisine sunan Duygu Özaslan'ın paylaşımına beğeni yağmuruna tutuldu

Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamasının sona ermesinin ardından soluğu tatilde alan sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, Bodrum ve Çeşme'nin rotayı Alaçatı'ya çevirdi. Sosyal medya hesabından sık sık tatil karelerini paylaşan Özaslan, son olarak bikinili pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. BİNLERCE BEĞENİ GELDİ Instagram hesabından 1.8 milyon takipçisi olan Duygu Özaslan, bronz renkli bikinisiyle verdiği pozu takipçileriyle paylaştı. Özaslan'ın paylaşımına 152 binin üzerinde beğeni ve yüzlerce yorum geldi. BASKETBOLCU SEVGİLİSİYLE ÇEKİLMİŞ FOTOĞRAFLARINI DA PAYLAŞMIŞTI Öte yandan Youtuber Duygu Özaslan, geçtiğimiz günlerde basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la çekilmiş fotoğraflarını da paylaşmıştı. Çok sayıda beğeni alan gönderinin altına "M" notunu düşmüştü.