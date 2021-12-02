Duygu Delen davasında detaylı adli tıp raporu beklenecek

GAZİANTEP'te, Duygu Delen'in (17) balkondan düşüp öldüğü olaya ilişkin tutuklanıp hakkında 'kasten öldürme', 'cinsel istismar', 'yağma' ve 'hakaret' suçlarından dava açılan erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın (21) yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, raporlar arasındaki çelişkilerin giderilmesi ve Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'ndan detaylı rapor gelmesi için duruşmayı erteledi.

Duygu Delen, geçen yıl 13 Ağustos'ta, Batıkent Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın evinin balkonundan düşüp, öldü. Mehmet Kaplan, tartıştığı kız arkadaşının intihar ettiğini ileri sürdü. Duygu Delen'in cinayete kurban gittiğinin iddia edilmesi üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Kaplan, 'kasten öldürme', 'cinsel istismar', 'yağma' ve 'hakaret' suçlamasıyla tutuklandı. Yaklaşık 1 yıl boyunca tutuklu yargılanan Kaplan, 6 ay önceki duruşmada 'ev hapsi' şartıyla tahliye edildi, ancak başsavcılığın itirazının ardından yeniden gözaltına alınarak tutuklandı. Davanın bugün 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 6'ıncı duruşmasına; sanık Mehmet Kaplan tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katıldı, taraf avukatları ile Duygu Delen'in babası Bülent Delen ise salonda hazır bulundu.