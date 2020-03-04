Duruşmada gözyaşlarına hakim olamayan Gülben Ergen, beraat etti

04.03.2020 23:07 | Son Güncelleme: 04.03.2020 23:10

Şarkıcı Gülben Ergen, sosyal medya paylaşımında eski eşi Erhan Çelik'e hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti. Son sözleri sorulduğunda gözyaşlarını tutamayan ve duruşma çıkışında konuşan Ergen, "Kadının bir kadının yanında olmasıyla ilgili yorum yazmıştım. Onun karşılığında elbette ki yine adalet yerini buldu" dedi.



Sunucu Erhan Çelik, boşandığı eski eşi şarkıcı Gülben Ergen'in kocası tarafından öldürülen Emine Bulut'a ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle şikayetçi olmuştu. Şikayet üzerine 'hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlanan Gülben Ergen'in davası karara bağlandı. İstanbul 37. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada sanık Gülben Ergen ile tarafların avukatları hazır bulundu.



"Bir cinayet olayıyla ilgili yorum yaptım"



Duruşmada savunma yapan sanık Gülben Ergen, "Ben namus cinayeti işleyenlere dedim. Bundan başkaca pay çıkarılamaz. Yani cinayet işleyenler bunu üstlenir. Emine Bulut cinayeti, kızının önünde işlenen bir kadın cinayeti olduğu ve ben de 3 çocuk annesi olduğum için topluma karşı hassasiyetimi gösterir tweet attım. Benim, müştekiye toplum hafızasında hedef alarak onun üzerinden kötü yorum yapılması amaçlı söylediğim söz yoktur. Bir cinayet olayıyla ilgili yorum yaptım" ifadelerini kullandı.



Sanık Gülben Ergen'in ardından söz alan avukatları beraate ilişkin taleplerini dile getirirken, müşteki Erhan Çelik'in avukatı sanığın cezalandırılmasını istedi.



"Yargılanmam mağduriyettir"



Hakim, kararın açıklanmasının öncesinde sanık Gülben Ergen'e son sözünü sordu. Son sözleri sorulduğunda gözyaşlarını tutamayan sanık Ergen, "Sanık olarak yargılanmam bile mağduriyettir. Suçsuzum. Beraatimi isterim" dedi. Mahkeme, sanık Gülben Ergen'in paylaşımının Erhan Çelik'i küçük düşürmeye yönelik bir suç kastı olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek beraatine karar verdi.



"Arkadaşlar ne bekliyordunuz ki başka"



Duruşmanın ardından açıklama yapan Gülben Ergen, "Kadın cinayeti ile ilgili yaptığım yorumla ilgili geldim. Elbette ki arkadaşlar ne bekliyordunuz ki başka. Kadının bir kadının yanında olmasıyla ilgili bir yorum yazmıştım. Onun karşılığında elbette ki yine adalet yerini buldu. Her zaman da buldu" ifadelerini kullandı.



Olayın geçmişi



Sunucu Erhan Çelik ile 2017 yılında boşanan şarkıcı Gülben Ergen Ağustos 2019'da kocası tarafından öldürülen Emine Bulut'un cinayetine ilişkin sosyal medya hesabında, "Konut dokunulmazlığını ihlal hafif gelir, 'Ne var canım arabasını çizmişse' derler. Ama o kesici aletle saatlerce beklediğinin bir önemi yoktur" ifadesini kullandı. Bu sözlerin daha önce aralarında konut dokunulmazlığı ve mala zarar verme davasına atfen yazıldığını ileri süren Erhan Çelik, eski eşini savcılığa şikayet etti. Şikayet dilekçesinde Ergen'in aynı paylaşımında yer verdiği "Gevşek gevşek gülümseyerek Namus namus diyen, dilinden düşürmeyen namussuzlar" ifadelerini içeren bir paylaşımda bulunmuştu.



Gülben Ergen'in bu paylaşımının ardından Erhan Çelik avukatı aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmuş, savcılık yasa gereği tarafları uzlaşmaya çağırmış ancak uzlaşma sağlanamamıştı. Uzlaşmanın sağlanmasının ardından Gülben Ergen hakkında iddianame hazırlanmıştı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, 'Hakaret' suçundan 5 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep edilmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA