Dünyayı tedirgin eden gelişme: ABD'nin Ulusal Nükleer Güvenlik Yönetimi'ne hacker saldırısı

ABD'nin Ulusal Nükleer Güvenlik Yönetimi'ne hackerların saldırdığı ortaya çıktı. ABD'de yayın yapan Politico'da yer alan habere göre, siber saldırıdan nükleer silahların yönetimini yapan kurum ile birlikte çok sayıda kuruluş da etkilendi. Hasarın tespiti için uzun bir zamana ihtiyaç olduğu vurgulandı.

Sadece ABD'yi değil bütün dünyayı korkutan bir gelişme yaşandı. ABD Ulusal Nükleer Güvenlik Yönetimi ile birlikte en az 6 federal kurum ve kuruluşa siber saldırı düzenlendiği ortaya çıktı.

ABD'de yayın yapan Politico isimli medya kuruluşunda yer alan haberde Enerji Bakanlığı ve Ulusal Nükleer Güvenlik Yönetimi ile birlikte çok sayıda kurum ve kuruluşa saldırı düzenlendiği belirtildi. ABD'nin nükleer silah depolarını ve bunların durumlarını takip eden Ulusal Nükleer Güvenlik Yönetimi'ne düzenlenen siber saldırının boyutu ile ilgili bir bilgi verilmedi.

"HAFTALAR SONRA BELLİ OLACAK"

Politico'ya bilgi veren kaynaklar siber saldırının etkisini ölçmeye çalıştıklarını açıklarken, "Henüz saldırganların nereye girip herhangi bir bilgiye erişip bunları çaldıklarını tespit edemedik. Soruşturma devam ediyor ve bu hackerların yarattığı hasarı tespit etmek için haftalar var" yorumunu yaptı.

Enerji Bakanlığı Sözcüsü Shaylyn Hynes, soruşturmanın devam ettiğini açıklarken, "Bu noktada zararlı bir yazılım tespit edildi ve bununla ilgili olarak hemen harekete geçildi. Bakanlığımız ve Ulusal Nükleer Güvenlik Yönetimi'ne bir etkisi olmamıştır" dedi.

"SALDIRIYI KREMLİN'E BAĞLI HACKER'LAR GERÇEKLEŞTİRDİ"

Uluslararası basın, saldırının arkasında Rusya'nın olduğunu öne sürdü. Alman Bild gazetesi, saldırıyı Kremlin'e bağlı hackerların gerçekleştiğini yazdı.

Beyaz Saray siber güvenlik danışmanını bir süre önce kovan ve 2016'daki başkanlık seçimlerinde Rusya'nın herhangi bir müdahalesi olmadığını sık sık dile getiren Trump'ın nasıl bir adım atacağı merak konusu oldu.