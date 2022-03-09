Dünyaya boşuna kafa tutmuyormuş! İşte Rusya lideri Putin'in elindeki süper silahlar

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali devam ederken, NATO'nun açıklamaları ve Ukrayna'ya silah tedariğini artırmasının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sürece dahil olan herkesin, "tarihte hiç karşılaşmadığı sonuçlarla" karşılaşabileceği konusunda uyardı.

UKRAYNA VE ÇEVRESİNDE YIKICI ETKİ YARATABİLİR

İngiliz basını, Putin'in sözlerini aktarırken çoğu uzmanın bu sözleri 'nükleer bir tehdit' olarak gördüğünü açıkladı. Ancak Rusya'nın, "Putin'in süper silahları" olarak adlandırılan, Ukrayna'da ve ve çevresinde yıkıcı bir etki yaratabilecek çok çeşitli gelişmiş yeni silah sistemlerine sahip olduğu da belirtiliyor.

NATO FÜZE SAVUNMASINDAN KAÇABİLİYOR

İngiltere merkezli Daily Star gazetesi, Putin'in sahip olduğu öne sürülen 'süper silahları' derledi. Bu silahların içerisinde, havadan karaya fırlatılan hipersonik bir aero-balistik füze olan Kh-47M2 Kinzhal da yer alıyor. İnanılmaz hızlı ve şaşırtıcı derecede çevik olduğu belirtilen füzelerin mevcut NATO füze savunmasından kaçınmasına yardımcı olacak hızlı manevralar yapabildiği de belirtiliyor.

FÜZELER BELARUS'A TAŞINMIŞ

Doğrulanmayan raporlar, Kinzhal füzeleriyle donanmış birkaç MiG-31 önleyicisinin, Şubat 2022'nin başlarında Soltsy Hava Üssü'nden Belarus ve Polonya arasındaki Chernyakhovsk Deniz Hava Üssü'ne gönderildiğini gösteriyor. Kinzhal füzelerinin, nükleer veya yüksek patlayıcı savaş başlıkları ile silahlandırılabildiği belirtilirken, hedefini yüksek hızda vurarak ciddi zararlar verebildiği belirtildi.

"TANKLARI HURDAYA ÇEVİREBİLİR"

Putin'in 'süper silahları' arasında yer alan Alabuga radyo-elektrik füzesi de dikkat çeken silahlar arasında yer alıyor. Alabuga radyo-elektrik füzesi, bir nükleer bomba tarafından üretilen Elektromanyetik Darbeyi [EMP] taklit edebiliyor. Üç mil yarıçapındaki herhangi bir elektronik devreyi yakma, bilgisayar kontrollü ekipmanı yok etme ve düşman füzelerini, radar ekipmanlarını ve hatta tankları hurdaya çevirme yeteneğine sahip olduğuna inanılıyor.

Alabuga füzelerin 'Ranets' ismi verilen daha küçük versiyonları ise sırt çantalarına bile sığabilecek şekilde dizayn edilmiş. Bu sayede savaş alanlarına çok rahat taşınabilirken, komuta ve kontrol sistemlerine tamamen zarar vermek istendiğinde düşman hatlarına yerleştirilebiliyor.

MAYINLARI 100 METREYE KADAR ETKİSİZ HALE GETİRİYOR

Putin'in 'süper silahları' arasında kara birliklerini desteklemek için elektromanyetik radyasyon kullanan başka bir Rus silahı olan Listva da yer alıyor. Uzaktan kumandalı mayın temizleme aracı, mayınları ve diğer patlayıcıları 100 metreye kadar mesafeden etkisiz hale getirmek için Ultra Yüksek Frekanslı radyo dalgaları kullanıyor.

2019'da Rusya Askeri Bilimler Akademisi'nde konuşan Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov, Rusya'nın gelecekteki herhangi bir çatışmada Rus kuvvetlerinin "insiyatifi ele geçirmesine ve sürdürmesine" izin verecek gelişmiş yeni silahlar geliştirdiklerini açıklamıştı. Gerasimov, "bir tehdide cevap vermek için bir tehdit yaratmamız gerekiyor" ifadelerinde de bulunmuştu. Genelkurmay başkanı, "Hızlı hareket ederek, düşmanımızı önleyici tedbirleri almasını engellemeli, güvenlik açıklarını zamanında tespit etmeli ve kabul edilemez zararın verileceği tehdidini yaratmalıyız" dedi.