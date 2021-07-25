Dünyanın yeni kabusu kara mantar yayılıyor! Hastalığı geçiren adam: En kötüsü korona sanmıştım
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Dünyanın yeni kabusu kara mantar yayılıyor! Hastalığı geçiren adam: En kötüsü korona sanmıştım

Dünyanın yeni kabusu kara mantar yayılıyor! Hastalığı geçiren adam: En kötüsü korona sanmıştım
Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

Koronavirüs salgınının merkez üslerinden biri haline gelen Hindistan'da kabus bitmiyor. Ülke genelinde 45 binden fazla insana kara mantar bulaşırken, bir tür ciğer enfeksiyonu olan hastalık nedeniyle 4 bin 300 kişi hayatını kaybetti. Hastalığı geçiren bir kişi, "En kötüsünün korona olduğunu düşündüm. Fakat sonra sol gözüme bir ağrı girdi. Gözümden ve burnumdan kan akmaya başladı. Hastaneye gittim ve enfekte olmuş dokuları ve parçaları aldılar" yorumunda bulundu.

2019'un son günlerinde Çin'de başlayan koronavirüs mutasyona uğrayarak bütün dünyada yayılmaya devam ederken, uluslararası kamuoyunu endişeye düşüren yeni bir salgın ortaya çıktı.

Dünyanın yeni kabusu kara mantar yayılıyor! Hastalığı geçiren adam: En kötüsü korona sanmıştım

ÖLÜM ORANI YÜZDE 50 SEVİYESİNDE

Koronavirüs salgınının merkez üslerinden biri haline gelen Hindistan'da koronadan kurtulanlar şimdi de kara mantar (mukormikoza) hastalığıyla mücadele ediyor. Ülke genelinde 45.000'den fazla insana bulaşan kara mantarla mücadele edenlerin yüzde 85'inin koronavirüsü atlatan kişiler olduğu açıklandı.

Bir ciğer enfeksiyonu olan kara mantar hastalığından 4.300 kişinin öldüğü de belirtildi. ABD merkezli medya kuruluşu CNN, kara mantar felaketiyle boğuşan Hindistan'da yaşananları aktardı. Koronavirüs sebebiyle bağışıklığı düşen kişilerde görülen kara mantar hastalığının ölüm oranının yüzde 50 seviyesinde olduğunu aktardı.

Dünyanın yeni kabusu kara mantar yayılıyor! Hastalığı geçiren adam: En kötüsü korona sanmıştım

"GÖZÜMÜ BİLE AÇAMADIM, ACI ÇOK YÜKSEKTİ"

Yüzde oluşan kara mantar lekelerine, görme kaybına ve ölüme sebep olan hastalıktan kurtulmak için birçok hastanın gözü bile alınabiliyor. Resmi verilere göre Hindistan'ın yanı sıra Nepal, Afganistan, Mısır ve Umman'da da bu hastalık görüldü.

Özellikle şeker hastalarının bu hastalığa yakalanma riskinin yüksek olduğu belirtilirken CNN'e konuşan Srinivas isimli bir adam yaşadıklarını anlattı. Soyadını söyleyemeyen adam, "Koronavirüsü atlattıktan sonra rahatladım. En kötüsünün korona olduğunu düşündüm. Fakat sonra sol gözüme bir ağrı girdi. Gözümü bile açamadım, acı çok yüksekti. Daha sonraki günlerde gözümden ve burnumdan kan akmaya başladı. Hastaneye gittim ve enfekte olmuş dokuları ve parçaları aldılar" dedi.

Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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