: Dünyanın renkleri üniversitenin futbol turnuvasında buluştu

16.01.2020 11:13 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:15

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) yabancı uyruklu öğrencilerin katılımıyla düzenlenen futbol turnuvasında Afganistan takımı şampiyon oldu.

KAEÜ Dış İlişkiler Ofisi tarafından yabancı uyruklu öğrencilerin kaynaşması ve aidiyet duygularının gelişmesi amacıyla "Uluslararası Öğrenciler 1. Dünya Kupası" futbol turnuvası düzenlendi.

Üniversite halı sahasında organize edilen turnuvada, Ahıska, Afrika, Yemen, Türkmenistan, Afganistan ve Sudan takımları mücadele etti.

Eleme usulüyle gerekleştirilen turnuvanın final maçında, Afganistan takımı 1-1'lik normal sürenin arından penaltı atışları sonucu Afrika takımını 6-5 yenerek şampiyon oldu.

Kupa töreni öncesinde konuşan KAEÜ Genel Sekreter Mehmet Zeki Küçük, takımların finale yakışır centilmenlikte ve spor ahlakına uygun bir mücadele sergilediklerini söyledi.

Dünyanın renklerini Kırşehir'de buluşturan uluslararası öğrencilerin kendilerini evinde hissetmeleri için tüm organizasyonlara destek verdiklerini vurgulayan Küçük, "Bu sene ilk olmasına rağmen, sorunsuz ve güzel bir organizasyon oldu. Afganistan takımını da tebrik ediyoruz." dedi.

Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Erman Akıllı da üniversitedeki uluslararası öğrencilerle yapacakları organizasyonların devam edeceğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından şampiyonluk kupası Afganistanlı öğrencilere verildi. Öğrenciler uzun süre saha da kazandıkları başarıyı ülkelerine ait ezgileri seslendirerek kutladı.

Kaynak: AA

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