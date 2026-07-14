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Trump: İran'la anlaşma halen mümkün

Trump: İran'la anlaşma halen mümkün
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ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik askeri operasyonların sürdüğünü ancak müzakerelerden vazgeçmediğini belirterek, anlaşmanın halen mümkün olduğunu söyledi. Ayrıca deniz ablukasını yeniden uyguladıklarını ve Körfez ülkelerinin koruma maliyetini karşılaması gerektiğini ifade etti.

Abd Başkanı Donald Trump, müzakerelerden tamamen vazgeçmediğini belirterek, " İran'la anlaşmak halen mümkün" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlenen imza töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İran'la ilgili açıklamada bulunan Trump, "Çok büyük miktarda mühimmatımız var. Yıllardır sahip olmadığımız seviyelere ulaştık ve onları çok ağır şekilde vuruyoruz ve bu devam edecek" ifadelerini kullandı.

Trump, İran'a yönelik deniz ablukasını yeniden uyguladıklarını söyleyerek, "Ablukayı yeniden devreye sokuyoruz. Bu abluka sadece İran için geçerli. İran'la iş yapanlar geçemeyecek, diğer herkes geçebilecek" diye konuştu.

Müzakerelerden tamamen vazgeçmediğini kaydeden Trump, "Bir anlaşmanın halen mümkün olduğunu düşünüyorum. İran'ın askeri kapasitesine ciddi zarar verdik. İran donanmasını bir ay içinde etkisiz hale getirdik, hava kuvvetleri artık fiilen yok, füze üretim kapasitesinin yüzde 89'unu ve insansız hava aracı üretim kapasitesinin ise yüzde 92'sini yok ettik" açıklamasını yaptı.

Trump, ABD'nin Körfez bölgesindeki faaliyetlerine ilişkin, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Bahreyn ve Kuveyt gibi müttefiklerini koruduklarını aktardı. Trump, "Bu korumanın maliyeti söz konusu ülkeler tarafından karşılanmalı. Dünyanın çok zengin bir bölgesini koruyoruz. Bunun karşılığında bize ödeme yapılmasını istiyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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