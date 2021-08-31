Dünyanın ikinci büyük kraterindeki yangın kontrol altına alındı
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Dünyanın ikinci büyük kraterindeki yangın kontrol altına alındı

Dünyanın ikinci büyük kraterindeki yangın kontrol altına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dünyanın ikinci büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü çevresindeki ormanlık alanda önceki gün başlayan ve zaman zaman devam eden yangınlar kontrol altına alındı.

Dünyanın ikinci büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü çevresindeki ormanlık alanda önceki gün başlayan ve zaman zaman devam eden yangınlar kontrol altına alındı.

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü çevresinde önceki gün bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın güçlükle kontrol altına alınabilmişti. Yangın nedeniyle bölgedeki yaklaşık 5 hektar ormanlık alan küle dönerken 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü'nde soğutma çalışmaları devam ediyor. Her yıl yüzlerce ziyaretçi ağırlayan Nemrut Krater Gölü'nde bu kez bilinmeyen nedenle başka bir yangın daha çıktı. Önceki bölgeye yakın bir alanda başlayan yangın nedeniyle büyük bir alan daha küle döndü. Bitlis Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler, AFAD, Tatvan Belediyesi itfaiye ekipleri, Bitlis İHH arama kurtarma ekibi, AKUT Derneği ve gönüllülerden oluşan ekiplerce yapılan müdahale sonucunda yangın yeniden kontrol altına alınırken, gece geç saatlere kadar ise soğutma çalışmaları yürütüldü. Son 1 haftada meydana gelen 2 ayrı yangın nedeniyle bölgedeki yaklaşık 7 hektarlık alan adeta küle döndü.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı kararıyla "Kesin Korunacak Hassas Alan" statüsüyle koruma altına alınan Nemrut Krater Gölü ve Kalderası'nda ardı ardına çıkan yangınlar nedeniyle ekipler teyakkuz halinde.

Öte yandan Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) Projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" verilen 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, her gün ağırladığı yüzlerce ziyaretçisinin yanı sıra son yıllarda kampçıların da yeni gözdesi haline gelmişti.

(Hakan Okay – Recep Gökhan Kılıç – Mücahit Tarlan/İHA)

Dünyanın ikinci büyük kraterindeki yangın kontrol altına alındı
Dünyanın ikinci büyük kraterindeki yangın kontrol altına alındı
Dünyanın ikinci büyük kraterindeki yangın kontrol altına alındı
Dünyanın ikinci büyük kraterindeki yangın kontrol altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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