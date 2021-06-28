Dünyanın ikinci büyük kraterinde renk cümbüşü
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Dünyanın ikinci büyük kraterinde renk cümbüşü

Dünyanın ikinci büyük kraterinde renk cümbüşü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan ve dünyanın ikinci büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü çevresinde açan rengarenk çiçekler ziyaretçilerini adeta mest ediyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan ve dünyanın ikinci büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü çevresinde açan rengarenk çiçekler ziyaretçilerini adeta mest ediyor.

Dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü, güzelliğinin yanı sıra havası ve doğasıyla da dikkat çekiyor. Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) Projesi kapsamında 'Mükemmeliyet Ödülü' alan Nemrut Krater Gölü, her mevsim farklı bir güzelliğe bürünüyor. Her gün yüzlerce yerli ve yabancı turistin akınına uğrayan 2 bin 250 rakımdaki Nemrut Krater Gölü'nde karların erimesiyle birlikte rengarenk çiçekler açtı. Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte açan çiçeklerle renk cümbüşü oluşan göl kendine hayran bırakıyor. Onlarca türün bulunduğu kraterde açan çiçekler Nemrut Krater Gölü'nün doğal güzelliğiyle birleşince seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.

Öte yandan; bünyesindeki sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası ve biyoçeşitliliği ile yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi gören Nemrut, doğal güzelliğiyle de hayran bırakıyor.

(Hakan Okay/İHA)

Dünyanın ikinci büyük kraterinde renk cümbüşü
Dünyanın ikinci büyük kraterinde renk cümbüşü
Dünyanın ikinci büyük kraterinde renk cümbüşü
Dünyanın ikinci büyük kraterinde renk cümbüşü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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