Macron'u tüm dünyaya madara etti! İşte yılların kurdu Putin'in orada vermek istediği mesaj - Haberler
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Macron'u tüm dünyaya madara etti! İşte yılların kurdu Putin'in orada vermek istediği mesaj

Haberler.com, Gözde Nur Bayar - Dünya
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Moskova'daki görüşmesi dünyanın gündemine oturdu. Putin'in Macron'la tokalaşmaması, basın toplantısı bittikten sonra arkasını dönüp hemen gitmesi dikkat çekti. Bazı kaynaklar Putin'in bu davranışlarının Batı ile arasına koyduğu mesafenin yansıması olduğunu ileri sürdü.

Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirilen Putin - Macron zirvesine, Rus liderin davranışları damga vurdu. Ukrayna krizine diplomatik çözüm bulmak için Moskova'ya gelen Macron, Rus mevkidaşı ile uzun bir masada oldukça mesafeli bir görüşme gerçekleştirdi.

Dünyanın gündemine oturan görüşme! Putin, dikkat çeken davranışlarıyla Macron'a ne mesajı verdi?

DİKKAT ÇEKEN TAVIRLAR SERGİLEDİ

Uzun bir masanın iki ucunda oturan iki liderin görüşmesi 5 saat sürdü. Toplantı sonrasında basının karşısına geçen iki lider açıklamalarda bulundu. Basın toplantısı bittikten sonra Putin'in Macron'a direkt arkasını dönüp gitmesi dikkat çekti. İki liderin arasındaki mesafeye ilişkin basına yansıyan görüntüler, Fransız Twitter kullanıcıları tarafından "Putin'den Macron'a sıcak karşılama", "Sosyal mesafe", "Akşam yemeği başlayabilir", "Saat farkı" şeklinde başlıklarla değerlendirildi. Manşetlere de yansıyan olaya ilişkin Fransız Cnews kanalı "Emmanuel Macron-Vladimir Putin görüşmesi: Yakınlaşmanın devasa masası" başlığını atarken Huffpost "Macron ile Putin'in görüşmesindeki masa dolanmaya değer" ifadesini kullandı.

Dünyanın gündemine oturan görüşme! Putin, dikkat çeken davranışlarıyla Macron'a ne mesajı verdi?

BATI İLE ARASINA KOYDUĞU MESAFENİN ÖZETİ

Dünden beri sosyal medyada ve basında geniş yer bulan iki liderin görüşmesinde, Putin'in tavırları mercek altına alındı. Putin'in Macron'a karşı sergilediği davranışların aslında Batı ile arasına koyduğu mesafenin bir yansıması olduğu ileri sürüldü.

Dünyanın gündemine oturan görüşme! Putin, dikkat çeken davranışlarıyla Macron'a ne mesajı verdi?

Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

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