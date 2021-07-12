Dünyanın gözü bu uçuştaydı! Elon Musk, tarihi uçuş öncesi Richard Branson'u ziyaret etmiş

Virgin Group'un sahibi Richard Branson, 90 kilometre yükseklikteki uçuşuyla, uzaya giden ilk milyarder unvanını kazandı. Tarihi uçuştan önce Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın Branson'a bir ziyaret gerçekleştirdiği öğrenildi.

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketleri, uzaya insan götürmek için çalışmalarına hızla devam ediyor. Virgin Group'un sahibi milyarder iş insanı Richard Branson da bu harekete öncülük etmek adına, beraberindeki ekiple uzaya çıktı. Uzaya giden ilk milyarder olma unvanını elinde bulunduran Branson'a uçuştan önce sürpriz bir ziyaret yapıldığı ortaya çıktı.

AMACI, HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR KILMAK

Elon Musk uzaya çıkan İngiliz iş insanı Richard Branson'ı evinde ziyaret etti. Dün bir SpaceShipTwo roket uçağıyla 90 kilometre yükseklikte uçuş yapanBranson, kurduğu uzay şirketinin amacının uzay uçuşunu herkes için erişilebilir kılmak olduğunu söyledi.

ELON MUSK'TAN DA DESTEK GELDİ

Roket şirketi SpaceX ile Mars'a ulaşma hedefinde olan Elon Musk'tan da Branson'a destek geldi. Musk, tarihi uçuş öncesindeVirgin Galactic'in New Mexico'daki fırlatma tesislerini ziyaret etti. Daha sonra Branson'ın diğer uzay uçuşu şirketi Virgin Orbit'in CEO'su Dan Hartile görüştü.

70 yaşındaki Branson, Twitter hesabından mutfakta çıplak ayaklı Musk ile çekilen fotoğrafını paylaşarak, "Sabaha bir arkadaşla başlamak harika" diye yazdı.

"BİZİM SAATLERİMİZ TAMAMEN FARKLI"

Branson, uçuştan sonra yaptığı basın toplantısında ise ziyaret ilişkin şunları söyledi: "Bu sabah Elon Musk'ı saat üçte mutfağımda bulmak ve bize en iyisini dilemek için gelmesi harikaydı. Ben o saatteçoktan yatmıştım. O tam bir gececi ve bizim saatlerimiz tamamen farklı. Ama bunca yolu gelip bize iyi dileklerini iletmesi çok hoş."

TARİHİ YOLCULUK, GÖRÜŞMEDEN HEMEN SONRA GERÇEKLEŞTİ

Görüşmeden, sadece birkaç saat sonra Branson, iki pilot ve yolcu olarak bekleyen diğer üç Virgin Galactic çalışanı eşliğinde havalandı. Branson ile birlikte, uzay görevinde bulunanlar arasında, şirketin baş astronot eğitmeni Beth Moses, baş operasyon mühendisi Colin Bennett ve hükümet işleri ve araştırmadan sorumlu başkan yardımcısı Sirisha Bandle yer aldı.

İKİ DAKİKA İÇERİSİNDE 75 KİLOMETREYE ÇIKTI

Çift gövdeli bir "ana gemi" uçağı, uzay gemilerini deniz seviyesinden yaklaşık 15 kilometre yukarıda taşıdı ve sonra roketiaçık havaya bıraktı. Pilotlar hemen SpaceShipTwo motorlarını ateşledi. Araç iki dakika içinde yaklaşık 75 kilometre daha yükseğe çıktı.

Öte yandan Branson ve ekibi, yaklaşık 5 dakika süreyle 90 kilometre yükseklikten Dünya'yı seyretti. Ardından uçak atmosfere geri dönerek başarılı bir şekilde iniş yaptı.