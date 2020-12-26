Dünyanın genç bilim insanları Buca'da buluştu

Buca Belediyesi Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi tarafından bu yıl ilk kez gerçekleştirilen BUCA IMSEF Bilim ve Müzik Fuarında dünya gençleri bilim ve sanat projelerini yarıştırdı.

Buca Belediyesi Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi tarafından bu yıl ilk kez gerçekleştirilen BUCA IMSEF Bilim ve Müzik Fuarında dünya gençleri bilim ve sanat projelerini yarıştırdı. Ulusal kategoride Türkiye'nin 27 ilinden, uluslararası kategorilerde 24 ülkeden toplam 164 proje, 6 farklı branşta yarıştı, ödüller sahiplerini buldu.

Dünyanın dört bir yanından bilim ve sanat alanında yetenekli gençleri Buca'da buluşturan BUCA IMSEF (International Music, Science, Energy and Engineering Fair) Bilim ve Müzik Fuarında ödüllü projeler sahiplerini buldu.

Buca Belediyesi Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen ve korona virüsü tedbirleri nedeniyle online olarak gerçekleştirilen fuarın kapanış ve ödül töreni, Tarık Akan Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirildi. Fuar kapsamında 24 ülke ve Türkiye'nin 27 şehrinden birbirinden değerli tam 164 projenin sunumunu yapıldı. Alanında uzman, birbirinden değerli isimlerin yer aldığı jüri üyeleri 164 projenin en iyilerini belirledi.

Kapanış töreninde konuşmasını İngilizce olarak gerçekleştiren Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, "Tüm dünya için çok zorlu bir yılı geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Korona virüsü ile mücadele verdiğimiz bu zor günlerde, bilimin tüm dünya için önemini bir kere daha anladığımızı düşünüyorum. Böylesine güzel bir organizasyonla; bilim, sanat ve teknolojiye meraklı dünya gençlerini bir araya getirdik. Geleceğe umutla bakmamızı sağlayacak genç bilim insanlarının yetişmesine öncülük ettik. Bugün belki burada tüm dünyanın kaderini değiştirecek kıymetli projelerin ilk adımlarını attık. Şimdi artık, başarıya ulaşan projelerimizi daha fazla destekleyerek gelişmelerini sağlamak için çalışacağız. Buca Belediyesi olarak, kentimizdeki öğrencilerimizi ve projelerini desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Ulusal kategoride madalyalar sahiplerini buldu

BUCA IMSEF 2020'de ulusal ve uluslararası kategoride finalist projeler; biyoloji, kimya, fizik, mühendislik-enerji, matematik-bilgisayar ve müzik-piyano olmak üzere 6 farklı alanda yarıştı. Uluslararası kategoride 24 ülkeden katılan 74 finalist proje arasından biyoloji kategorisinde birincilik ödülünü; Endonezya, Iran ve Tayvan, kimya kategorisinde birincilik ödülünü; Azerbaycan, Çin ve Kazakistan, fizik kategorisinde birincilik ödülünü; Tayland, Birleşik Arap Emirlikleri ve Azerbaycan, mühendislik-enerji kategorisinde birincilik ödülünü; Brezilya, Pakistan ve Güney Afrika, matematik-bilgisayar kategorisinde birincilik ödülünü; Güney Afrika ve Azerbaycan, müzik-piyano kategorisinde birincilik ödülünü ise Rusya kazandı.

Organizasyonun ulusal kategorisinde ise 27 şehir, 68 okuldan finalist olarak katılan 90 proje jüri tarafından değerlendirildi. Biyoloji kategorisinde birincilik ödülünü Tokat Yılmaz Kayalar Fen Lisesi'nden Samet Kaya ve Arif Şahin, kimya kategorisinde birincilik ödülünü Adana Bahtiyar Vahabzade, Sosyal Bilimler Lisesi'nden Rabia Yiğen, fizik kategorisinde birincilik ödülünü özel İzmir Amerikan Koleji'nden Mehmet Emre Tiryaki, mühendislik-enerji kategorisinde birincilik ödülünü İzmir Özel Rota Bornova Anadolu Lisesi'nden Tolga Doğan ve Arda Can, matematik-bilgisayar kategorisinde birincilik ödülünü İzmir Fen Lisesi'nden Bünyamin Emre Efe, müzik-piyano kategorisinde birincilik ödülünü Konya Meram Fen Lisesi'nden Yüsra Nur Parlak kazandı.

Ulusal ve uluslararası kategoride derece alan projelere maddi ödül ve madalyanın yanı sıra Iran AYIMI Enstitüsü tarafından yönetilen dergide bilimsel makale olarak yayınlanma ödülü verildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı