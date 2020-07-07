Dünyanın en yaşlı yapışık ikizleri hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Dünyanın en yaşlı yapışık ikizleri hayatını kaybetti

Dünyanın en yaşlı yapışık ikizleri olan Ronnie ve Donnie Gaylon, 68 yaşında ABD'nin Ohio eyaletinin Dayton şehrinde hayatlarını kaybetti.

Dünyanın en yaşlı yapışık ikizleri hayatını kaybetti
07.07.2020 11:46 | Son Güncelleme: 07.07.2020 11:53

Dünyanın en yaşlı yapışık ikizleri olan Ronnie ve Donnie Gaylon hayatlarını kaybetti. Rekorlar kitabına giren ikizler 68 yaşındaydı.

Yapışık ikizler Donnie ve Ronnie Galyon, ABD'nin Ohio eyaletinde 28 Ekim 1951'de 11.5 kilo ağırlığında sağlıklı olarak dünyaya geldi. Doktorlar yapışık ikizleri güvenli bir şekilde ayırmanın bir yolunu bulmaya çalışırken, hayatlarının ilk iki yılını hastanede geçirdiler. Yapışık ikizlerin ameliyattan sağ çıkacağına dair bir garantinin olmadığı söylendiğinde, aile çocuklarının ameliyat olmalarına izin vermedi.

Dünyanın en yaşlı yapışık ikizleri hayatını kaybetti

REKORLAR KİTABINA GİRDİLER

68 yıl boyunca yüz yüze yaşayan yapışık ikizlerin her biri ayrı kalp ve midelerle doğdu. Kendi kol ve bacakları ile hareket ederek yaşamlarını sürdürdü. Donnie ve Ronnie Galyon, 2014 yılında 63 yaşına geldiklerinde dünyanın en uzun yaşayan yapışık ikizleri olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Dünyanın en yaşlı yapışık ikizleri hayatını kaybetti

SON 10 YILI YATAKTA GEÇİRDİLER

68 yaşında ölen yapışık ikizler hayatlarının son on yılını çeşitli sağlık sorunlarından dolayı yatakta geçirdikleri belirtildi. Yapışık ikizler, doğduklarında annesi onları reddederek bırakıp gittiği, babaları ve üvey anneleri tarafından hayatta kalmaları sağlanan ikiz kardeşlerin, hastane faturalarını ödemek ve dokuz kardeşlerine destek olmak için üç yaşından itibaren 37 yıl boyunca sirk gösterilerinde çalıştıktan sonra 1991 yılında emekli oldukları ifade edildi.

Dünyanın en yaşlı yapışık ikizleri hayatını kaybetti

REKOR BUNKER KARDEŞLERİNDİ

1811'de Tayland'da doğan Chang ve Eng Bunker, en uzun yaşayan yapışık ikizler olarak dünyada rekor kırmışlardı. Daha sonrada ABD'nin Kuzey Carolina eyaletine yerleşerek kız kardeşler ile evlenen ve 62 yaşında ölen yapışık ikizler ölmeden önce 21 çocuk babası olmuşlardı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti Haber
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi Haber
Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi
Hakkari'de PKK'lı teröristin komandolara teslim olduğu an görüntülendi: Devletin şefkatli kollarına hoş geldin Haber
Hakkari'de PKK'lı teröristin komandolara teslim olduğu an görüntülendi: Devletin şefkatli kollarına hoş geldin
Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor Haber
Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor
Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi Haber
Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi
Kadıköy'de yolda yürüyen kadına laf atan şahıs, meydan dayağı yedi Haber
Kadıköy'de yolda yürüyen kadına laf atan şahıs, meydan dayağı yedi
'Zorla evlendiriliyorum' deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok
"Zorla evlendiriliyorum" deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp
Son Dakika: 81 ilde yarın koronavirüs denetimi yapılacak
Son Dakika: 81 ilde yarın koronavirüs denetimi yapılacak
ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı
ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı
Koronavirüs döneminde karavan satışları yüzde 400 arttı, üreticiler talebe yetişemiyor
Koronavirüs döneminde karavan satışları yüzde 400 arttı, üreticiler talebe yetişemiyor
İstanbul'un göbeğinde bir kadının sevgilisi tarafından silahla yaralandığı anlar kamerada
İstanbul'un göbeğinde bir kadının sevgilisi tarafından silahla yaralandığı anlar kamerada
Arya'nın feryadı: Biri beni aradı, tecavüz edip öldüreceğini söyledi; savcılık serbest bıraktı
Arya'nın feryadı: Biri beni aradı, tecavüz edip öldüreceğini söyledi; savcılık serbest bıraktı
Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü
Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü
Erzincan'da 95 ülkeye ihracatı yapılan vişnenin hasadı başladı
Erzincan'da 95 ülkeye ihracatı yapılan vişnenin hasadı başladı
Salihli'de 30 dakika boyunca yağan yağmur ve dolu hayatı felç etti
Salihli'de 30 dakika boyunca yağan yağmur ve dolu hayatı felç etti
Kansas City Chiefs ile 503 milyon dolarlık sözleşme imzalayan Patrick Mahomes, tarihin en çok kazanan sporcusu oldu
Kansas City Chiefs ile 503 milyon dolarlık sözleşme imzalayan Patrick Mahomes, tarihin en çok kazanan sporcusu oldu
Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Mensah için bir tek Beşiktaş'la görüştük
Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Mensah için bir tek Beşiktaş'la görüştük
Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi
Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu
Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu
Türkiye'nin öncü şirketlerinden Vestel, 603 personel alımı yapacak
Türkiye'nin öncü şirketlerinden Vestel, 603 personel alımı yapacak
Fuhuş şebekesi, polise yakalanmamak için 'makarna' gibi şifreli kelimeler kullanmış
Fuhuş şebekesi, polise yakalanmamak için "makarna" gibi şifreli kelimeler kullanmış
Altınordu, Ravil Tagir'in sözleşmesi 2023'e kadar uzattı
Altınordu, Ravil Tagir'in sözleşmesi 2023'e kadar uzattı
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final haftasında neler yaşanacağı anlattı: Dünyada bir ilki yapacağız
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final haftasında neler yaşanacağı anlattı: Dünyada bir ilki yapacağız
13 kişiden kaçan kapkaççıları güvenlik kamerası ele verdi, bekçiler yakaladı
13 kişiden kaçan kapkaççıları güvenlik kamerası ele verdi, bekçiler yakaladı
Son Heung-min ile Hugo Lloris devre arası birbirine girdi, Mourinho 'Çok beğendim' dedi
Son Heung-min ile Hugo Lloris devre arası birbirine girdi, Mourinho "Çok beğendim" dedi
15 Temmuz'da Erdoğan'ın yerini FETÖ'cülere söylediği için yargılanan 3 yaver, tahliye edildi
15 Temmuz'da Erdoğan'ın yerini FETÖ'cülere söylediği için yargılanan 3 yaver, tahliye edildi
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi
Son dakika: Gelibolu'daki orman yangınında şu ana kadar 450 hektar alan yandı
Son dakika: Gelibolu'daki orman yangınında şu ana kadar 450 hektar alan yandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Hulusi Akar Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Meral Danış Beştaş
Magazin Ozan Güven Bülent Ersoy Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor İrfan Buz Fatih Terim Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Fernando Muslera
Daha Fazla Su Bodrum Temmuz Oyunlar
Şu an buradasınız: Dünyanın en yaşlı yapışık ikizleri hayatını kaybetti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.7.2020 11:53:09. #1.14#
title