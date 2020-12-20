Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu! Hande Erçel'in birinci olduğu listede 5 Türk daha var
ABD merkezli internet sitesi 'Top Beauty World 2020'nin 'En Güzel 100 Kadın'ı belli oldu. Hande Erçel'in dünya güzellerini geride bırakarak 1. sırada yer aldığı listede Tuba Büyüküstün, Fahriye Evcen, Demet Özdemir, Elçin Sangu ve Neslihan Atagül de yer aldı.
Türkiye'de büyük bir hayran kitlesine sahip olan Hande Erçel, güzelliğiyle dünya çapında ses getirmeyi başardı.
HANDE ERÇEL İLK SIRADA
Amerika merkezli internet sitesinin yaptığı listeye göre Hande Erçel 'Top Beauty World 2020'nin 'En Güzel 100 Kadını' sıralamasında birinci oldu.
İLK 10'DA İKİ HİNDİSTANLI VAR
Listede Hande Erçel'i, Deepika Padukone, Barbara Palvin, Im Yoona, Lesti Kejora, Alexandra Daddario, Emilia Clarke, Chou Tzuyu, XuJiaq Kiki ve Aishwarya Rai Bachchan takip etti.
LİSTEDEKİ DİĞER TÜRK YILDIZLAR
Hande Erçel'in dünya güzellerini geride bıraktığı listede 5 Türk daha yer aldı. Listeye Neslihan Atagül 89, Elçin Sangu 83, Demet Özdemir 75, Fahriye Evcen 45, Tuba Büyüküstün 29. sıradan girdi.