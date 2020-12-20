Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu! Hande Erçel'in birinci olduğu listede 5 Türk daha var

ABD merkezli internet sitesi 'Top Beauty World 2020'nin 'En Güzel 100 Kadın'ı belli oldu. Hande Erçel'in dünya güzellerini geride bırakarak 1. sırada yer aldığı listede Tuba Büyüküstün, Fahriye Evcen, Demet Özdemir, Elçin Sangu ve Neslihan Atagül de yer aldı.