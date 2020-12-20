Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu! Hande Erçel'in birinci olduğu listede 5 Türk daha var
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu! Hande Erçel'in birinci olduğu listede 5 Türk daha var

20.12.2020 20:13 | Son Güncelleme: 20.12.2020 20:36

ABD merkezli internet sitesi 'Top Beauty World 2020'nin 'En Güzel 100 Kadın'ı belli oldu. Hande Erçel'in dünya güzellerini geride bırakarak 1. sırada yer aldığı listede Tuba Büyüküstün, Fahriye Evcen, Demet Özdemir, Elçin Sangu ve Neslihan Atagül de yer aldı.

Türkiye'de büyük bir hayran kitlesine sahip olan Hande Erçel, güzelliğiyle dünya çapında ses getirmeyi başardı.

HANDE ERÇEL İLK SIRADA

Amerika merkezli internet sitesinin yaptığı listeye göre Hande Erçel 'Top Beauty World 2020'nin 'En Güzel 100 Kadını' sıralamasında birinci oldu.

Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu! Hande Erçel'in birinci olduğu listede 5 Türk daha var

İLK 10'DA İKİ HİNDİSTANLI VAR

Listede Hande Erçel'i, Deepika Padukone, Barbara Palvin, Im Yoona, Lesti Kejora, Alexandra Daddario, Emilia Clarke, Chou Tzuyu, XuJiaq Kiki ve Aishwarya Rai Bachchan takip etti.

Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu! Hande Erçel'in birinci olduğu listede 5 Türk daha var
Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu! Hande Erçel'in birinci olduğu listede 5 Türk daha var
Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu! Hande Erçel'in birinci olduğu listede 5 Türk daha var
Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu! Hande Erçel'in birinci olduğu listede 5 Türk daha var
Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu! Hande Erçel'in birinci olduğu listede 5 Türk daha var
Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu! Hande Erçel'in birinci olduğu listede 5 Türk daha var
Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu! Hande Erçel'in birinci olduğu listede 5 Türk daha var
Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu! Hande Erçel'in birinci olduğu listede 5 Türk daha var
Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu! Hande Erçel'in birinci olduğu listede 5 Türk daha var

LİSTEDEKİ DİĞER TÜRK YILDIZLAR

Hande Erçel'in dünya güzellerini geride bıraktığı listede 5 Türk daha yer aldı. Listeye Neslihan Atagül 89, Elçin Sangu 83, Demet Özdemir 75, Fahriye Evcen 45, Tuba Büyüküstün 29. sıradan girdi.

Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu! Hande Erçel'in birinci olduğu listede 5 Türk daha var
Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu! Hande Erçel'in birinci olduğu listede 5 Türk daha var
Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu! Hande Erçel'in birinci olduğu listede 5 Türk daha var
Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu! Hande Erçel'in birinci olduğu listede 5 Türk daha var
Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu! Hande Erçel'in birinci olduğu listede 5 Türk daha var
Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu! Hande Erçel'in birinci olduğu listede 5 Türk daha var
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar İlham Aliyev Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Arto Serdar Ortaç Şevket Çoruh İbrahim Tatlıses
Spor Ryan Babel Fatih Terim Mbaye Diagne Abdullah Avcı Mauricio Lemos
Tüm Haberler Kız Çocuk Gaziantep İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu! Hande Erçel'in birinci olduğu listede 5 Türk daha var | Haberler.com Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.12.2020 20:42:02. #1.14#
title