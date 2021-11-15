Dünyanın en etkili bilim insanlarının sıralandığı listede Trakya Üniversitesinden 5 bilim insanı yer aldı - Haberler
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Dünyanın en etkili bilim insanlarının sıralandığı listede Trakya Üniversitesinden 5 bilim insanı yer aldı

AA / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel
Dünyanın en etkili bilim insanlarının sıralandığı listede Trakya Üniversitesinden 5 bilim insanı yer aldı

Stanford Üniversitesinden bilim insanlarının her yıl gerçekleştirdiği dünyanın en etkili bilim insanlarının sıralandığı listede Trakya Üniversitesinden 5 bilim insanı yer alma başarısı gösterdi.

Stanford Üniversitesinden bilim insanlarının her yıl gerçekleştirdiği dünyanın en etkili bilim insanlarının sıralandığı listede Trakya Üniversitesinden 5 bilim insanı yer alma başarısı gösterdi.

Trakya Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, 2019 yılından beri her yıl gerçekleştirilen dünyanın en etkili bilim insanlarının sıralaması, geçtiğimiz günlerde Hollanda merkezli yayıncılık şirketi Elsevier tarafından yayımlandı.

Dünyanın en etkili bilim insanlarının sıralandığı listede Türkiye'den bin 150 bilim insanı yer alırken, Trakya Üniversitesinden 5 isim listeye girme başarısı gösterdi.

Elsevier tarafından yayımlanan sıralama "kariyer boyu etki" ve "yıllık etki" olarak iki kategoride listelenirken, listenin oluşturulmasında ise nitelikli yayın sayısı, yayınların yer aldığı derginin etkisi, patent sayısı, yapılan atıf sayısı, h-indeks, hm-indeks, makale sayısı, atıf alan makale sayısı ve yayımlandığı derginin etkisi gibi uluslararası ölçütlere yer verildi.

2020 yılına ait yayınların bu kriterlere göre sıralandığı listede, "yıllık etki" kategorisinde toplam 190 bin 63 ve "kariyer boyu etki" kategorisinde toplam 186 bin 178 bilim insanı değerlendirildi. Dünyanın en etkili bilim insanlarının sıralandığı listede Türkiye'den bin 150 bilim insanı, Trakya Üniversitesi'nden ise 5 isim yer aldı.

Buna göre, Trakya Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Metin Aydoğdu ve Prof. Dr. Mümin Şahin, hem "kariyer boyu etki" hem de "yıllık etki" kategorisinde yer alırken Prof. Dr. Necdet Süt, Prof. Dr. Gürkan Tuna ve Doç. Dr. Selçuk Korkmaz ise "yıllık etki" kategorisinde yer alma başarısı gösterdi.

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AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri

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