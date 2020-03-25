Dünyada koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 70'e yükseldi Dünyada koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artarken Avrupa ve Türkiye'de ölen Türklerin sayısı 70'e yükseldi. Salgın sürecinde yaşamını yitiren Türklerden 44'ü Türkiye'de, 6'sı Hollanda'da, 12'si Fransa'da, 3'ü Belçika'da, 3'ü Almanya'da, 1'i İngiltere'de, 1'i de Avusturya'da ikamet ediyordu.

Güncel verilere göre, koronavirüs nedeniyle hayatın durma noktasına geldiği Avrupa'da, 11 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Türkiye'nin yanı sıra Türklerin yoğunlukla yaşadığı Almanya, Hollanda, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerin yanı sıra Avusturya ve Belçika'da da virüs kaynaklı ölümler yaşandı.

TÜRKİYE'DE 44 KİŞİ ÖLDÜ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölüm sayısına ilişkin son bilgileri verdi. Son 24 saatte 3 bin 952 test yapıldığını ve 342 yeni tanı konduğunu belirten Bakan Koca, 7 hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı. Son rakamlarla birlikte Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 44'e, toplam vaka sayısı ise 1872'ye yükselmiş oldu.